Imputaron al camionero que provocó el choque múltiple en el puente entre Resistencia y Corrientes
Se trata de Nahuel Ruiz, el conductor del camión que causó el fallecimiento de un hombre de 57 años identificado como Juan Carlos Pérez, que circulaba en moto.
Nahuel Ruiz, el conductor del camión que provocó el choque múltiple sobre el puente General Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes, fue imputado por homicidio culposo, según lo pedido por el fiscal Francisco de Obaldía Eyseric.
El joven de 26 años fue demorado el mismo viernes y fue alojado en una dependencia policial, donde declaró que el camión que conducía se había quedado sin frenos, razón por la cual embistió a numerosos vehículos que atravesaban el puente en ese momento.
Tres fueron las personas que sufrieron heridas de consideración por el siniestro: María Rodríguez Paz, de 43 años, con escoriaciones varias; Roberto Rescalde, de 43, con una lesión cervical, y Juan Carlos Pérez, de 57, quien quedó entre los hierros retorcidos, todos ellos trasladados y atendidos en el Hospital Escuela de Corrientes.
Poco después de su internación, Pérez falleció en el nosocomio producto de las graves heridas sufridas: circulaba en su moto de baja cilindrada hacia su trabajo en una verdulería de Resistencia cuando quedó atrapado debajo de otro vehículo chocado por el camión.
Según trascendió, el hombre sufrió politraumatismos graves, que afectaron la zona intercostal, el hígado y los pulmones, que le causaron su deceso, por lo cual el conductor del camión fue imputado por homicidio culposo en calidad de detenido.
El conmovedor mensaje de la hija de la víctima fatal
Horas después del deceso de Juan Carlos Pérez, su hija lo despidió a través de las redes sociales, conmoviendo tanto a los allegados de la familia como a quienes tomaron conocimiento de la trágica noticia.
“Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, escribió la joven junto a una imagen familiar.
Y agregó en otro posteo: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”.
