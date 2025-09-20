Imputaron al camionero que provocó el choque múltiple en el puente entre Resistencia y Corrientes

El conmovedor mensaje de la hija de la víctima fatal

perez victima choque corrientes

Horas después del deceso de Juan Carlos Pérez, su hija lo despidió a través de las redes sociales, conmoviendo tanto a los allegados de la familia como a quienes tomaron conocimiento de la trágica noticia.

“Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, escribió la joven junto a una imagen familiar.

Y agregó en otro posteo: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal. No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”.