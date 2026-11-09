Conmovedor video del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desde un drone

El fervor popular también se hizo notar en los edificios aledaños a la histórica avenida. Desde los balcones, los vecinos se asomaron para exhibir pancartas y banderas con los colores papales y celestes y blancos, destacándose carteles con la leyenda "Argentina te recibe con el corazón". El paso de la comitiva estuvo acompañado por miles de personas agitando banderas, consolidando una de las movilizaciones religiosas más imponentes que se hayan visto en la Capital Federal.