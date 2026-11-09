Conmovedor video del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desde un drone
Impresionantes imágenes aéreas muestran a la inmensa multitud que acompañó al papa León XIV en Palermo antes de su primera gran misa en el país.
Las espectaculares imágenes captadas por un drone reflejan la histórica convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires. El papa León XIV recorrió la Avenida del Libertador a bordo del papamóvil, rodeado por cientos de miles de fieles que colmaron las calles cercanas al Monumento a los Españoles en Palermo para celebrar su primera misa.
El fervor popular en las calles porteñas por el papa León XIV
El registro audiovisual permite dimensionar el inmenso operativo y la masividad del evento. En las tomas aéreas se observa la traza de la avenida completamente desbordada de peregrinos a ambos lados de las vallas, mientras el papamóvil blanco avanza a paso de hombre para permitir el saludo de la máxima autoridad de la Iglesia a la gente.
El fervor popular también se hizo notar en los edificios aledaños a la histórica avenida. Desde los balcones, los vecinos se asomaron para exhibir pancartas y banderas con los colores papales y celestes y blancos, destacándose carteles con la leyenda "Argentina te recibe con el corazón". El paso de la comitiva estuvo acompañado por miles de personas agitando banderas, consolidando una de las movilizaciones religiosas más imponentes que se hayan visto en la Capital Federal.
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