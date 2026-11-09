EN VIVO: cómo ver la histórica misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles
El sumo pontífice encabeza la histórica misa ante una verdadera marea humana. Cómo seguirla en vivo.
En el punto culminante de su gira pastoral e institucional por la Argentina, el papa León XIV encabeza la multitudinaria Santa Misa en el Monumento de los Españoles. En una mañana soleada y en el marco del feriado nacional, cientos de miles de fieles colmaron la avenida del Libertador y los parques de Palermo para participar de la celebración religiosa más masiva de la visita papal.
Tras completar una emotiva recorrida en el papamóvil saludando a las familias y delegaciones de todo el país, el Santo Padre dio inicio a la liturgia de concelebración junto a los obispos de las distintas diócesis argentinas.
Cómo seguir la misa del papa León XIV en vivo
Para quienes no pudieron acercarse a Palermo o siguen la jornada desde distintos puntos del país y del exterior, la ceremonia religiosa cuenta con señal oficial en directo de alta definición:
-
Transmisión en directo: Podés seguir todas las alternativas de la ceremonia a través de la Transmisión Oficial en Vivo de la Misa Papal.
-
Cobertura minuto a minuto: Seguí la actualización constante de las frases principales de la homilía, los gestos de los fieles y el despliegue del operativo a través de la cobertura especial de minutouno.com.
Link de la transmisión oficial del Gobierno para ver la misa en el Monumento a los Españoles
Una jornada histórica en las calles porteñas
El arribo del Sumo Pontífice a Palermo se produjo tras su visita matutina al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. La zona del Monumento de los Españoles se mantiene bajo un estricto dispositivo de seguridad y logística, con pantallas gigantes ubicadas a lo largo de la avenida del Libertador para permitir que la marea humana siga cada detalle de la homilía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario