EN VIVO: cómo ver la histórica misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

En el punto culminante de su gira pastoral e institucional por la Argentina, el papa León XIV encabeza la multitudinaria Santa Misa en el Monumento de los Españoles. En una mañana soleada y en el marco del feriado nacional, cientos de miles de fieles colmaron la avenida del Libertador y los parques de Palermo para participar de la celebración religiosa más masiva de la visita papal.