Contenido sensible: choque frontal de motos Lanús terminó con una explosión, un muerto y dos heridos críticos

La Justicia ha puesto la lupa sobre una serie de negligencias que habrían agravado las consecuencias del choque. Según los peritajes iniciales, ninguna de las tres personas involucradas llevaba casco de protección al momento de la colisión.

Además, se constató que ambas motocicletas carecían de chapa patente, lo que dificulta el rastreo de la titularidad de los vehículos. La fiscalía de turno ya ordenó las pericias accidentológicas para determinar cuál de los conductores invadió el carril contrario y si existió algún factor adicional que desencadenara la fatal explosión que terminó en tragedia.