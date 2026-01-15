Contenido sensible: choque frontal de motos Lanús terminó con una explosión, un muerto y dos heridos críticos
El impactante siniestro ocurrió durante la madrugada del martes y quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras la colisión, los vehículos se incendiaron de inmediato.
Una escena de terror se vivió en las calles de Lanús en la madrugada de este martes, cuando dos motos que circulaban a gran velocidad chocaron de frente en plena avenida, provocando una explosión instantánea que terminó con la vida de uno de los conductores y dejó a otras dos personas en estado desesperante.
Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona son elocuentes y forman parte clave de la investigación judicial. En el video se observa el momento exacto del impacto frontal, seguido de una bola de fuego que consumió ambos rodados en segundos.
Vecinos que escucharon el estruendo acudieron de inmediato para intentar socorrer a las víctimas, pero se encontraron con un panorama desolador: uno de los hombres había sido alcanzado plenamente por las llamas tras quedar atrapado bajo los restos de los vehículos.
El saldo del accidente es devastador: un hombre, cuya identidad aún no ha sido informada oficialmente, falleció en el lugar debido a la gravedad de las quemaduras y el impacto.
La víctima fatal viajaba junto a Alex Takach, de 21 años, quien fue trasladado de urgencia y permanece internado con riesgo de vida. En tanto Abigail conducía la otra motocicleta involucrada yfFue derivada al Hospital Evita, donde se encuentra con pronóstico reservado debido a las múltiples heridas sufridas.
La Justicia ha puesto la lupa sobre una serie de negligencias que habrían agravado las consecuencias del choque. Según los peritajes iniciales, ninguna de las tres personas involucradas llevaba casco de protección al momento de la colisión.
Además, se constató que ambas motocicletas carecían de chapa patente, lo que dificulta el rastreo de la titularidad de los vehículos. La fiscalía de turno ya ordenó las pericias accidentológicas para determinar cuál de los conductores invadió el carril contrario y si existió algún factor adicional que desencadenara la fatal explosión que terminó en tragedia.
