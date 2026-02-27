Murió Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura de la Nación

Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016, primero como director general y artístico y, tras ser designado como ministro de la Cultura de la ciudad, sólo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión en la Ciudad y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, Lopérfido presentó su renuncia a Larreta.