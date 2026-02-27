Murió Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura de la Nación
El también exdirector del Teatro Colón falleció este viernes. Padecía ELA.
Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa, murió este viernes a los 61 años, como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
La noticia fue confirmada por sus allegados. Hace pocos meses había revelado públicamente que padecía esta enfermedad y que su estado de salud se había deteriorado rápidamente.
Lopérfido fue diagnosticado en julio del 2024 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular. Sin embargo, a pesar del deterioro en su salud, su actividad intelectual no cesó. Continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa que integraba desde hace cinco años. Tenía una columna en el programa de Cristina Pérez (Radio Rivadavia) y el año pasado estrenó un ciclo de entrevistas.
Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016, primero como director general y artístico y, tras ser designado como ministro de la Cultura de la ciudad, sólo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión en la Ciudad y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, Lopérfido presentó su renuncia a Larreta.
