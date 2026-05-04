Convocan a una marcha por el triple crimen de Florencio Varela en medio de la extradición de Pequeño J
Familiares de las víctimas se movilizarán en el conurbano bonaerense para exigir justicia y rechazar posibles beneficios judiciales para los imputados.
El reclamo por justicia en el caso del triple crimen de Florencio Varela sumará un nuevo capítulo este lunes con una movilización convocada por familiares y allegados de las víctimas. La concentración se realizará en la zona de La Tablada y tendrá como destino final los tribunales de Morón, en una jornada que busca visibilizar el pedido de respuestas judiciales en una causa que generó fuerte conmoción social.
Los familiares de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi impulsan esta protesta en un contexto marcado por la reciente extradición de uno de los principales acusados, conocido como “Pequeño J ”. La llegada del sospechoso al país reavivó la atención sobre el caso y también las tensiones en torno a las decisiones judiciales que podrían tomarse en los próximos días.
La convocatoria está prevista para las 11 de la mañana en la rotonda de La Tablada, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Juzgado N.º 2 de Morón. Allí buscarán expresar su rechazo ante la posibilidad de que otros imputados en la causa, como Iara Ibarra y Maximiliano Parra, puedan acceder a beneficios procesales como la excarcelación, algo que los familiares consideran inadmisible.
Bajo la consigna “¿Resolución o perjuicio judicial?”, la movilización apunta a mantener vigente el reclamo de justicia y evitar que el caso pierda visibilidad. Para los allegados de las víctimas, se trata de una instancia clave en la que sienten que deben hacerse oír ante lo que interpretan como decisiones que podrían favorecer la impunidad.
Así trasladaban a Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela
En paralelo, el operativo de traslado de “Pequeño J” se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. El acusado fue entregado por autoridades del sistema penitenciario peruano a Interpol en horas de la madrugada y posteriormente trasladado al aeropuerto internacional de Lima, desde donde partió rumbo a la Argentina.
El despliegue incluyó custodia policial permanente y un fuerte resguardo durante todo el procedimiento. Una vez en el país, el detenido será indagado en el marco de la causa que investiga el asesinato de las tres jóvenes, un hecho que sacudió a la opinión pública por su brutalidad.
En este contexto, la marcha de este lunes se presenta como una expresión colectiva de dolor, pero también como una exigencia concreta de justicia. “En la memoria, nadie muere” es la consigna que sintetiza el espíritu de la convocatoria y el compromiso de los familiares por mantener vivo el recuerdo de las víctimas mientras avanza el proceso judicial.
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