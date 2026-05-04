Convocan a una marcha por el triple crimen de Florencio Varela en medio de la extradición de Pequeño J

Así trasladaban a Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

En paralelo, el operativo de traslado de “Pequeño J” se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. El acusado fue entregado por autoridades del sistema penitenciario peruano a Interpol en horas de la madrugada y posteriormente trasladado al aeropuerto internacional de Lima, desde donde partió rumbo a la Argentina.

El despliegue incluyó custodia policial permanente y un fuerte resguardo durante todo el procedimiento. Una vez en el país, el detenido será indagado en el marco de la causa que investiga el asesinato de las tres jóvenes, un hecho que sacudió a la opinión pública por su brutalidad.

extradicion pequeño j

En este contexto, la marcha de este lunes se presenta como una expresión colectiva de dolor, pero también como una exigencia concreta de justicia. “En la memoria, nadie muere” es la consigna que sintetiza el espíritu de la convocatoria y el compromiso de los familiares por mantener vivo el recuerdo de las víctimas mientras avanza el proceso judicial.