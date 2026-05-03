Frío en el AMBA, con fluctuaciones: qué días se desploman las temperaturas con mínimas de un grado
Los diferentes informes meteorológicos advierten sobre una semana con clima cambiante, pero con el frío presente en Buenos Aires.
La semana entrante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcada por una montaña rusa climática, con el frío como protagonista, con más de una jornada con temperaturas mínimas de una cifra, a la espera del regreso de la inestabilidad.
Tras un domingo de gran amplitud térmica que registró mínimas de apenas 1 grado en algunas zonas, los próximos días combinarán tardes templadas con un marcado desplome de las temperaturas hacia el próximo fin de semana, de acuerdo con los difretnes informes meteorológicos.
Al respecto, tanto el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el del sitio especializado Meteored coinciden en que los próximos días tendrán una variada tendencia climática, inestabilidad, precipitaciones y mucho frío.
El clima en el AMBA, día por día
El inicio de la semana ofrecerá un alivio temporal con marcas casi primaverales, pero la estabilidad tiene fecha de vencimiento:
- Lunes: Se mantendrá el cielo parcialmente nublado con una mínima de 7 grados y una máxima que trepará hasta los 22 grados.
- Martes: Será el día más cálido de la semana. El termómetro oscilará entre los 14 y los 24 grados, con nubosidad en aumento hacia la noche.
- Miércoles: El SMN afianza esta fecha para el regreso de las lluvias. Se esperan precipitaciones por la tarde y noche, con temperaturas entre los 16 y 21 grados.
- Jueves: Aunque habrá un "alivio" momentáneo de las lluvias, el cielo permanecerá nublado con marcas térmicas estables entre los 16 y 20 grados.
Vuelve el frío con todo: dos días con temperaturas de una cifra
A partir del viernes, el panorama cambia drásticamente debido al avance de un sistema de baja presión. Según los modelos de Meteored, este proceso de ciclogénesis profundizará el mal tiempo en el centro del país, trayendo vientos del este y una caída importante en la presión.
Esto impactará directamente en el termómetro, devolviendo las mañanas de una sola cifra al AMBA:
- Viernes: La mínima caerá a 8 grados y la máxima no superará los 14 grados, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde.
- Sábado: Se mantendrá la tendencia invernal con una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados, con lluvias residuales durante la madrugada y la mañana.
Tal como advierte Meteored, el fenómeno de ciclogénesis que se desarrollará entre miércoles y jueves suma complejidad al pronóstico. La interacción de varios centros de baja presión podría extender la inestabilidad y las ráfagas de viento hasta el inicio del próximo fin de semana, consolidando el retorno del frío húmedo a la región.
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