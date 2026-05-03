Frío en el AMBA, con fluctuaciones: qué días se desploman las temperaturas con mínimas de un grado

Lunes: Se mantendrá el cielo parcialmente nublado con una mínima de 7 grados y una máxima que trepará hasta los 22 grados .

Se mantendrá el cielo parcialmente nublado con una mínima de y una máxima que trepará hasta los . Martes: Será el día más cálido de la semana. El termómetro oscilará entre los 14 y los 24 grados , con nubosidad en aumento hacia la noche.

Será el día más cálido de la semana. El termómetro oscilará entre los , con nubosidad en aumento hacia la noche. Miércoles: El SMN afianza esta fecha para el regreso de las lluvias. Se esperan precipitaciones por la tarde y noche, con temperaturas entre los 16 y 21 grados .

El SMN afianza esta fecha para el regreso de las lluvias. Se esperan precipitaciones por la tarde y noche, con temperaturas entre los . Jueves: Aunque habrá un "alivio" momentáneo de las lluvias, el cielo permanecerá nublado con marcas térmicas estables entre los 16 y 20 grados.

image Las temperaturas esta semana en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Qué días se sentirá el frío.

Vuelve el frío con todo: dos días con temperaturas de una cifra

A partir del viernes, el panorama cambia drásticamente debido al avance de un sistema de baja presión. Según los modelos de Meteored, este proceso de ciclogénesis profundizará el mal tiempo en el centro del país, trayendo vientos del este y una caída importante en la presión.

Esto impactará directamente en el termómetro, devolviendo las mañanas de una sola cifra al AMBA:

Viernes: La mínima caerá a 8 grados y la máxima no superará los 14 grados , con probabilidad de chaparrones hacia la tarde.

La mínima caerá a y la máxima no superará los , con probabilidad de chaparrones hacia la tarde. Sábado: Se mantendrá la tendencia invernal con una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados, con lluvias residuales durante la madrugada y la mañana.

Tal como advierte Meteored, el fenómeno de ciclogénesis que se desarrollará entre miércoles y jueves suma complejidad al pronóstico. La interacción de varios centros de baja presión podría extender la inestabilidad y las ráfagas de viento hasta el inicio del próximo fin de semana, consolidando el retorno del frío húmedo a la región.