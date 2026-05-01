Ya tiene fecha el traslado de Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela
Tony Janzen Valverde Victoriano será extraditado desde Perú para ser indagado por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.
En el marco de la causa por el triple crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, llegará el próximo lunes a Argentina para ser indagado por la Justicia de Morón.
El arribo de “Pequeño J” está previsto para horas de la tarde y se espera que el martes sea indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.
“Pequeño J” es considerado miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización.
Cómo fue el triple crimen de Florecio Varela
De acuerdo con la investigación, aquel 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante engaños en Ciudad Evita y subidas a una camioneta bajo el pretexto de asistir a una fiesta. Sin embargo, fueron trasladadas a una casa ubicada en la calle Chañar 702 de Florencio Varela.
Una vez allí, las víctimas fueron golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y la camioneta apareció incendiada.
Quiénes son los 11 imputados por el triple crimen de Florencio Varela
Por el caso hay once personas imputadas con distintos grados de participación por delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, criminis causa, y en algunos imputados además por mediar violencia de género.
- Víctor Sotacuro Lázaro
- Milagros Florencia Ibáñez
- Maximiliano Andrés Parra
- Iara Daniela Ibarra
- Miguel Ángel Villanueva Silva
- Matías Agustín Ozorio
- Joseph Freyser Cubas Zavaleta
- Mónica Débora Mujica
- Celeste Magalí González Guerrero
- Ariel Jeremías Alexis Giménez
- Bernabé Jesús Mallón
La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta la identificación de otros posibles implicados.
La hipótesis central es que los imputados actuaron de manera coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas.
En el caso de “Pequeño J”, había huido de Argentina tras conocerse su presunta participación en el triple crimen. La Justicia provincial ordenó su detención y, con la colaboración de las autoridades de Perú, se logró su detención preventiva.
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