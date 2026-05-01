Ya tiene fecha el traslado de Pequeño J, el principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela

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Una vez allí, las víctimas fueron golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el mismo lugar y la camioneta apareció incendiada.

Quiénes son los 11 imputados por el triple crimen de Florencio Varela

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Por el caso hay once personas imputadas con distintos grados de participación por delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento, criminis causa, y en algunos imputados además por mediar violencia de género.

Víctor Sotacuro Lázaro

Milagros Florencia Ibáñez

Maximiliano Andrés Parra

Iara Daniela Ibarra

Miguel Ángel Villanueva Silva

Matías Agustín Ozorio

Joseph Freyser Cubas Zavaleta

Mónica Débora Mujica

Celeste Magalí González Guerrero

Ariel Jeremías Alexis Giménez

Bernabé Jesús Mallón

La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta la identificación de otros posibles implicados.

La hipótesis central es que los imputados actuaron de manera coordinada para captar, retener, torturar y matar a las tres víctimas.

En el caso de “Pequeño J”, había huido de Argentina tras conocerse su presunta participación en el triple crimen. La Justicia provincial ordenó su detención y, con la colaboración de las autoridades de Perú, se logró su detención preventiva.