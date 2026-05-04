El crudo relato del asesinato en Lomas del Mirador: "Fue a buscar el arma y lo mató"

La situación dio un vuelco el domingo cuando, Borsani salió de su casa y le volvió a pedir que retirara el auto, pero esta vez de mala manera y armado: “Mi hijo le dijo que ya se lo sacaba. Cuando se dio vuelta, él estaba con un cuchillo. Le dio cuatro puñaladas. Se salvó porque estaba con un buzo y una campera inflable grande”, expresó la mujer.

Cuando el joven entró a su casa cubierto de sangre, Barboza lo vio y salió a buscar al vecino: "Fue a golpearle la puerta. El hombre abrió la ventanita, sacó el arma y le disparó a mi marido”, contó Lorena este lunes. La mujer aseguró que el detenido también le disparó "a tres personas" más, todos vecinos de la cuadra.

Embed - DISCUTIÓ con un VECINO y LO MATÓ por ESTACIONAL MAL

Tras el disparo, Barboza fue trasladado por su hijo al Hospital Santojanni, donde la víctima ingresó sin vida.

Según el relato de una vecina, las discusiones por el espacio para estacionar eran frecuentes en la cuadra: “Siempre hay camionetas, autos. No era para terminar así, pero es el problema que tuvieron”.

Otra vecina agregó más detalles sobre la brutal secuencia en Lomas del Mirador: “Mi mamá estaba preocupada, me mandó un audio diciendo que se estaban peleando los vecinos. Se escucha el tiro en el audio. Ahí me desesperé y vine para acá. Cuando llegué, mi papá saltó a defender al pibe, porque tenía encima al tipo que vive enfrente acuchillándolo. El chabón después se metió a la casa a buscar el arma, abrió la ventana y tiró”.

La joven también se refirió al origen de la pelea: “Tengo entendido que al señor no le gustaban los autos en la entrada, pero podés decirle amablemente. ‘¿Me lo corrés un poco?’ No te podés pelear por eso”, contó y agregó: “Hasta hace unos días estaba todo bien. La familia le ofrecía alimentos a la familia de enfrente, no tiene sentido lo que acaba de pasar. Un día estás bien y el domingo te levantás sacado de la cabeza y le pegás un tiro a tu vecino que te ayuda”.

El imputado es Jorge Mario Borsani, un jubilado de 65 años y nacionalidad uruguaya, que fue detenido en el lugar por los agentes policiales que se acercaron después de un llamado al 911. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 9, a cargo de Andrea Palin, quien dispuso la detención de Borsani y ordenó las pericias en el lugar.