Córdoba: manejó borracho, se filmó y mató a dos personas

Las víctimas, Érika Casas y Manuel Díaz.

La fiscal Lourdes Quagliatti instruyó la causa y dispuso la detención inmediata del imputado. El abogado de la familia querellante, Carlos Nayi, sostuvo que el siniestro “no fue casual” y que el caso constituía una “crónica de muerte anunciada”.

“Darle justicia a mi hija y a Horacio, dos personas excelentes. Agradecida por lo rápido que se ha dado todo”, agradeció Juana Guevara, madre de la mujer que falleció en el siniestro vial.

“Arrebató la vida de mi hermana y de mi cuñado y nos arrebató la vida a toda la familia. Nos trajo muchas consecuencias familiares, mucho dolor y sigue haciendo daño”, sumó David Casas, hermano de la víctima, en charla con El Doce TV.

Los mensajes de WhatsApp en el celular que complican la situación de Belén

Según publicó La Voz, fueron numerosos los mensajes de WhatsApp enviados por familiares y amigos, previo al desastre vial que desató Belén durante ese fatídico 1° de febrero; en el que lo persuadían e impulsaban a tener más cuidado a la hora de manejar y dejar el alcohol y las drogas.

Uno de los mensajes que revelaron los investigadores data de diciembre del año pasado, y es de uno de los principales amigos del imputado.

"Vos con esas condiciones que andá, no tenés que salir a manejar. Ya basta con esto (...) Y vos que no dejá de tomar... Cuidado. Cuando salgas de joda deja la camioneta, bajate la aplicación uber. Movete con eso porque tomado no podés manejar y por lo que se ve, vos no vas a dejar la bebida", le pedía casi a manera de ruego.

A la hora que Belén enfrente el juicio, los mensajes precautorios desoídos son fundamentales: el homicidio simple por dolo eventual se da cuando una persona se representa mentalmente que, con su actuar, puede causar una muerte. Sigue adelante con su conducta y la termina provocando.

“Tras provocar el incidente, al bajar de la camioneta, lejos de auxiliar a la víctima recurrió a tomar agua para neutralizar los efectos del alcohol”, recordó Nayi, en su acusación.