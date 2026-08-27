Córdoba: manejó borracho, se filmó y mató a dos personas
El hecho ocurrió en febrero pasado. También había consumido cocaína. Los mensajes de familiares que el acusado ignoró previo al accidente.
Hace casi siete meses Lucas Emanuel Belén protagonizó un accidente con su 4x4 que le costó la vida a dos personas en Córdoba. Ahora, la Cámara de Acusación confirmó la causa en su contra y elevará el caso a juicio por dolo eventual.
En la investigación surgen datos reveladores. Manejaba ebrio, drogado, filmándose con su celular y a más de 135 kilómetros por hora. Además, descubrieron mensajes previos de familiares y amigos que lo impulsaban a cambiar su estilo de vida.
El siniestro por el que irá a juicio se produjo el 1° de febrero, cuando la Toyota SW4 que conducía el imputado de 28 años embistió desde atrás al Renault Clio en el que iban Erika Casas, de 41 años, y su pareja Horacio Manuel Díaz, de 46. Ambos murieron como consecuencia del impacto.
El joven, que permanece detenido con prisión preventiva en la unidad penitenciaria cordobesa, afrontará un juicio por homicidio simple con dolo eventual, figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión efectiva. La decisión de elevar fue adoptada por la Cámara de Acusación.
La investigación determinó que, al momento de la colisión, el acusado se grababa a sí mismo con el teléfono mientras circulaba a 136 km/h por una avenida de la ciudad. Los exámenes realizados constataron un nivel de 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre y la presencia de metabolitos de cocaína en orina, lo que confirmó que conducía bajo los efectos de ambas sustancias.
La fiscal Lourdes Quagliatti instruyó la causa y dispuso la detención inmediata del imputado. El abogado de la familia querellante, Carlos Nayi, sostuvo que el siniestro “no fue casual” y que el caso constituía una “crónica de muerte anunciada”.
“Darle justicia a mi hija y a Horacio, dos personas excelentes. Agradecida por lo rápido que se ha dado todo”, agradeció Juana Guevara, madre de la mujer que falleció en el siniestro vial.
“Arrebató la vida de mi hermana y de mi cuñado y nos arrebató la vida a toda la familia. Nos trajo muchas consecuencias familiares, mucho dolor y sigue haciendo daño”, sumó David Casas, hermano de la víctima, en charla con El Doce TV.
Los mensajes de WhatsApp en el celular que complican la situación de Belén
Según publicó La Voz, fueron numerosos los mensajes de WhatsApp enviados por familiares y amigos, previo al desastre vial que desató Belén durante ese fatídico 1° de febrero; en el que lo persuadían e impulsaban a tener más cuidado a la hora de manejar y dejar el alcohol y las drogas.
Uno de los mensajes que revelaron los investigadores data de diciembre del año pasado, y es de uno de los principales amigos del imputado.
"Vos con esas condiciones que andá, no tenés que salir a manejar. Ya basta con esto (...) Y vos que no dejá de tomar... Cuidado. Cuando salgas de joda deja la camioneta, bajate la aplicación uber. Movete con eso porque tomado no podés manejar y por lo que se ve, vos no vas a dejar la bebida", le pedía casi a manera de ruego.
A la hora que Belén enfrente el juicio, los mensajes precautorios desoídos son fundamentales: el homicidio simple por dolo eventual se da cuando una persona se representa mentalmente que, con su actuar, puede causar una muerte. Sigue adelante con su conducta y la termina provocando.
“Tras provocar el incidente, al bajar de la camioneta, lejos de auxiliar a la víctima recurrió a tomar agua para neutralizar los efectos del alcohol”, recordó Nayi, en su acusación.
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