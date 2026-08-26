Mientras Milei y Caputo niegan el drama de las familias endeudadas, Llaryora presentó el plan "Alivio Cordobés"
Javier Milei y Luis Caputo dejan librados a su suerte a más de 5,6 millones de familias endeudadas y en mora en medio del derrumbe de los salarios.
Frente al deliberado abandono del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó el programa "Alivio Cordobés" para dar una respuesta a las millones de las familias de esa provincia que debieron endeudarse en los últimos dos años a la par de la licuación de los salarios de los trabajadores y que ya cayeron en mora ante la imposibilidad de seguir el ritmo de las tasas usureras que cobran bancos y billeteras virtuales por esos préstamos.
Llaryora anunció que enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley que permitirá a las familias unificar sus deudas en una sola cuota y acceder a tasas de refinanciación más bajas.
La iniciativa busca así dar respuesta a la angustia que genera el endeudamiento en muchos hogares de la provincia. “No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, explicó el mandatario en un posteo en sus redes sociales.
Llaryora advirtió que el sistema financiero actual se volvió “imposible” y señaló que "la gente trabaja, paga y cada día debe más”.
El proyecto plantea tres objetivos principales:
- Bajar las tasas para facilitar el pago: junto al Banco de Córdoba se creará un esquema de refinanciación con tasas razonables, muy por debajo de las actuales del mercado.
- Unificar y ordenar los pasivos: permitir que las familias concentren sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.
- Aliviar la economía doméstica para reactivar el consumo: cada peso que una familia se ahorre en intereses podrá destinarse al almacén de barrio, la carnicería o el comercio local.
“Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”, sentenció Llaryora y detalló que la iniciativa se basa en un esquema de esfuerzo compartido en el que el Estado provincial reduce la carga impositiva, las entidades financieras resignan parte de su rentabilidad y las familias se comprometen a pagar una cuota posible.
“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó Llaryora.
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