Mientras Milei y Caputo niegan el drama de las familias endeudadas, Llaryora presentó el plan "Alivio Cordobés"

Bajar las tasas para facilitar el pago: junto al Banco de Córdoba se creará un esquema de refinanciación con tasas razonables, muy por debajo de las actuales del mercado.

Unificar y ordenar los pasivos: permitir que las familias concentren sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.

Aliviar la economía doméstica para reactivar el consumo: cada peso que una familia se ahorre en intereses podrá destinarse al almacén de barrio, la carnicería o el comercio local.

Javier Milei y Luis Caputo

“Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”, sentenció Llaryora y detalló que la iniciativa se basa en un esquema de esfuerzo compartido en el que el Estado provincial reduce la carga impositiva, las entidades financieras resignan parte de su rentabilidad y las familias se comprometen a pagar una cuota posible.

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó Llaryora.