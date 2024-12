Córdoba: dramático rescate de una mujer que fue arrastrada por un río

Ese alguien resultó ser "un hombre en situación de calle (que) se percató del incidente y le tendió un palo y, de esa manera, la pudo rescatar", como relataron al mostrar imágenes del episodio, que fueron difundidas por fuentes policiales.

El impresionante momento quedó registrado en un video tomado por las cámaras de seguridad de la vía pública, donde también se ve a agentes de la Policía de Córdoba y a otras personas que intervinieron en la escena.

rescate

La mujer fue trasladada, inconsciente, a un hospital de Córdoba donde seguía internada este viernes por politraumatismos, aunque su estado actual "no reviste gravedad", informaron desde el programa "Arriba Argentinos".

"Cuando hay fuertes tormentas, fuertes lluvias en las sierras de Córdoba, las crecidas son repentinas, hay que salir de la zona de arroyos, de ríos, porque por ahí en un momento no hay agua y de un momento a otro se viene la crecida, tal vez por la lluvia que no cayó in situ, por ahí cayó en otro lugar, pendiente arriba y se viene el agua", explicaron en el programa.

El nene de dos años estuvo siempre en la orilla, por lo que no llegó a estar en el mismo nivel de peligro que su madre.