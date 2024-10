Córdoba: el asfalto se "tragó" un auto en medio de la tormenta

El conductor de 47 años identificado como P.C.S., circulaba en un Fiat Uno de color bordó. Mientras transitaba bajo la lluvia, su automóvil cayó lateralmente en el socavón, del que hasta ahora se desconoce cómo se generó.

El hombre sufrió lesione leves a causa de la caída del vehículo. Ante esta situación, se solicitó de inmediato la asistencia del servicio de emergencias 107, así como del personal de Bomberos para colaborar en el retiro del vehículo. La secuencia del accidente fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

“Yo venía en el auto manejando. De repente caí ahí. No sé que pasó hasta que me di cuenta que estaba en el pozo. Me ayudaron a salir, veía todo el agua al lado mío, un susto tremendo”, relató el automovilista.

"Gracias a Dios estoy bien. Lamentablemente daños materiales que sufro. Es mi auto de trabajo. Creo que no lo voy a poder recuperar", agregó Paulo en declaraciones radiales.

"Estaba esperando que pase la lluvia. Yo me iba a mi casa y de ahí me iba a trabajar. Trabajo por mi cuenta en la construcción", prosiguió el conductor.

"Ponele que había una señalización. Creo que estaba eso puesto, pero no había luz, nada. Ponele vos venís chocás un cartelito, un pocito, pero no un hueco que te chupa el auto. No entendemos qué pasó. Nos rescataron de ahí, nos ayudaron a salir porque no podíamos", prosiguió.

La tormenta provocó caída de árboles, calles anegadas, y cortes de luz en la capital cordobesa. Además rescataron a un hombre que se encontraba en inmediaciones del Puente Avellaneda.