Córdoba: cerró su sanguchería por la crisis económica y se armó un debate político en los comentarios
Hubo quien le deseó lo mejor al dueño de la sanguchería en esta nueva etapa, pero también aparecieron sugerencias como "no votar a la derecha".
La sandwichería "Rico Sanguches" cerró a fin de abril las puertas de su local en la localidad de Laboulaye, en el sur de la provincia de Córdoba, y su clientela la despidió con amor y comentarios sobre política, una prueba más de los ánimos caldeados en el interior del país a propósito de la crisis económica que tiene paralizado al consumo.
"Cierro RICO, el lugar más lindo del mundo. Deseo que todos tengan un lugar así en sus vidas. Que los salve, que les permita crecer, pensar, y crear. Y que les dé posibilidades a ustedes y a otros. Gracias a todos y gracias a RICO", escribió a principio de mayo el encargado del local, identificado como Fran por otros usuarios de Instagram.
Hoy en día el perfil de la sanguchería sigue activo en Instagram pero sólo queda una publicación, la de la despedida, en la que se mezclaron las muestras de cariño con los comentarios mordaces, como la sugerencia de "no votar a la derecha" para evitar la crisis económica y los cierres masivos de locales de gastronomía.
Al dr. José Zarcon, por ejemplo, le cayó mal el post de despedida: "Y porque cerraste no vendes acaso la gente no tiene plata, y no votes a la derecha", espetó, a lo que Fran le retrucó "si quiere nos juntamos a charlar de a quién voté, Doc. Yo llevo los sanguches".
Otro doctor, Eduardo Legaspi, tambien tuvo el ojo clínico para el análisis político del cierre de la sanguchería de Fran: él dejó el comentario de "aprendan a votar".
Cuando el emprendedor le contestó que "aprendan historia", el Doctor subió la apuesta con un "justamente, si supieran historia no habrían votado esta aberración que está destruyendo a la gente y al país", y su sentimiento encontró eco en otros comentaristas.
En octubre de 2025 La Libertad Avanza cosechó el 42% de los votos en Córdoba durante las elecciones legislativas que renovaron el Congreso de la Nación, dejando en segundopuesto a Provincias Unidas, con el 28%, y Defendamos Córdoba, con apenas el 8%.
Ese resultado electoral puede haber abonado los comentarios políticos de la clientela de Rico en Labouyale.
"No voy a llorar", dice en la única imagen que anuncia el cierre del local en España y Avellaneda, en la localidad del sur de Córdoba que queda en un punto estratégico sobre la ruta 7, la misma que une Buenos Aires y Mendoza.
El único comentario de peso, con sabor dulce a pesar del adiós, fue el de Iris María Becerra, la madre de Fran, que le dejó dicho: "Te amo hijo. Lo hiciste lindo a tu Rico. Lo disfrutaron y lo disfrutaste. Habrá una vuelta, habrá una nuevo inicio."
Lástima que a "Pachita la del sur" le pareció pertinente remarcarle a la señora sus faltas como educadora en lo político: "¿Le enseñaste a tu hijo que votar a la derecha le roba su sueño? Votar deseándole la miseria a otros a veces se vuelve en contra. Te aviso x si no te diste cuenta todavía".
Alguien tuvo el buen tino de contestarle a "Pachita" que no era el momento ni el lugar para esos reclamos, pero la usuaria insistió en que "en otro contexto de pais el 'hijo' seria exitoso con su negocio (sic)".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario