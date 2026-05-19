Córdoba: cerró su sanguchería por la crisis económica y se armó un debate político en los comentarios

Cuando el emprendedor le contestó que "aprendan historia", el Doctor subió la apuesta con un "justamente, si supieran historia no habrían votado esta aberración que está destruyendo a la gente y al país", y su sentimiento encontró eco en otros comentaristas.

En octubre de 2025 La Libertad Avanza cosechó el 42% de los votos en Córdoba durante las elecciones legislativas que renovaron el Congreso de la Nación, dejando en segundopuesto a Provincias Unidas, con el 28%, y Defendamos Córdoba, con apenas el 8%.

Ese resultado electoral puede haber abonado los comentarios políticos de la clientela de Rico en Labouyale.

sangucheria cierre

"No voy a llorar", dice en la única imagen que anuncia el cierre del local en España y Avellaneda, en la localidad del sur de Córdoba que queda en un punto estratégico sobre la ruta 7, la misma que une Buenos Aires y Mendoza.

El único comentario de peso, con sabor dulce a pesar del adiós, fue el de Iris María Becerra, la madre de Fran, que le dejó dicho: "Te amo hijo. Lo hiciste lindo a tu Rico. Lo disfrutaron y lo disfrutaste. Habrá una vuelta, habrá una nuevo inicio."

Lástima que a "Pachita la del sur" le pareció pertinente remarcarle a la señora sus faltas como educadora en lo político: "¿Le enseñaste a tu hijo que votar a la derecha le roba su sueño? Votar deseándole la miseria a otros a veces se vuelve en contra. Te aviso x si no te diste cuenta todavía".

Alguien tuvo el buen tino de contestarle a "Pachita" que no era el momento ni el lugar para esos reclamos, pero la usuaria insistió en que "en otro contexto de pais el 'hijo' seria exitoso con su negocio (sic)".