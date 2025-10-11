Córdoba: se incendian unas 800 hectáreas en Altas Cumbres por un auto que se prendió fuego

Según el vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, no hubo al momento personas afectadas o que requirieran atención médica, así como que el Ministerio de Salud provincial mandó tres ambulancias sólo a los fines preventivos de asistencia.

incendio altas cumbres4

Para combatir el incendio en el Parque Nacional trabajan agentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende. Otros 40 rescatistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

En cuanto a los recursos empleados, trabajan cinco aviones hidrantes, tres de ellos pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.