Horror en Córdoba: monja fue hospitalizada tras sufrir un violento asalto en medio de la calle

Los primeros testigos de la escena empezaron a llegar cuando el delincuente escapaba, y auxiliaron a la religiosa, que había quedado tendida en la calle.

El robo fue denunciado de inmediato y ahora intervienen la Policía de Córdoba y la fiscalía de turno, pero por ahora no lograron dar con ningún sospechoso que se parezca al hombre de pantalón rojo y gorra que cometió el robo.

Mientras tanto, la monja fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital de Córdoba por el servicio de emergencias, dado que estuvo inconsciente en medio de la calle por un momento y le costaba moverse.

La mujer se encuentra fuera de peligro, informó el canal El Doce de Córdoba, desde donde este martes difundieron las imágenes para colaborar con la búsqueda del delincuente.