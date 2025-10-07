Horror en Córdoba: monja fue hospitalizada tras sufrir un violento asalto en medio de la calle
Las cámaras de seguridad de la vía pública captaron el momento en que un motochorro se abalanzó sobre la víctima y la arrastró para robarle el bolsto. Lo logró.
Una monja quedó internada tras ser víctima de un brutal robo en el barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba, donde fue asaltada el lunes pasado por un motochorro que no sólo la derribó para robarle el bolso sino que además la arrastró por la calle cuando intentó defenderse.
La secuencia sucedió el lunes de esta semana, poco antes de las 16. Se suponía que el barrio estaba tranquilo en horas de la siesta, y la religiosa se aprestaba a cruzar la calle a pie, pero de repente fue interceptada por un delincuente que decidió romper con la calma.
Como acto reflejo, la mujer intentó cubrirse y resguardar sus cosas. Pero tal como se puede apreciar en la grabación de una cámara de seguridad de la vía pública, su esfuerzo fue en vano.
En el forcejeo la mujer cayó al piso y el delincuente aprovechó la oportunidad para zamarrearla y arrastrarla por la calle. Así logró subise de nuevo en su moto con el bolso de la monja.
Los primeros testigos de la escena empezaron a llegar cuando el delincuente escapaba, y auxiliaron a la religiosa, que había quedado tendida en la calle.
El robo fue denunciado de inmediato y ahora intervienen la Policía de Córdoba y la fiscalía de turno, pero por ahora no lograron dar con ningún sospechoso que se parezca al hombre de pantalón rojo y gorra que cometió el robo.
Mientras tanto, la monja fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital de Córdoba por el servicio de emergencias, dado que estuvo inconsciente en medio de la calle por un momento y le costaba moverse.
La mujer se encuentra fuera de peligro, informó el canal El Doce de Córdoba, desde donde este martes difundieron las imágenes para colaborar con la búsqueda del delincuente.
