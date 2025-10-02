El incómodo momento televisivo de un candidato de La Libertad Avanza por el caso de José Luis Espert
Gonzalo Roca quedó en evidencia cuando un comentario sobre José Luis Espert desató las risas de los presentes en el estudio.
Un episodio que combinó sorpresa y bochorno se vivió en el programa de Guillermo Lobo en la señal TN cuando Gonzalo Roca, candidato a diputado por La Libertad Avanza en Córdoba, intentaba defender la lucha contra el narcotráfico y terminó siendo el centro de las risas de todo el panel. La situación, que rápidamente se volvió viral, dejó al candidato en una posición incómoda, más aún por el contexto de denuncias que rodean a José Luis Espert y que generan sensibilidad en el oficialismo.
El momento exacto que descolocó a Roca se produjo cuando Lobo planteó la posibilidad de un gran acuerdo nacional contra el narcotráfico, incluyendo figuras de todo el espectro político, mencionando nombres como "Del Caño o Grabois".
Fue entonces que el abogado penalista Rodolfo "Fito" Baqué intervino con una sola palabra, que detonó la carcajada generalizada: "¡A Espert!", ironizando sobre la convocatoria a un gran acuerdo sobre, justamente, el tema que tiene en el ojo de la tormenta al diputado de LLA.
La reacción de sorpresa y la risa inmediata dejaron al candidato libertario sin margen de respuesta, mientras Baqué explicaba su intervención irónica recordando que el propio Espert "recibió 200 mil dólares terminada la campaña" y remarcaba que, más allá de la culpabilidad, él y "la sociedad" querían saber "qué hacía recibiendo 200 mil dólares después de la campaña". La incomodidad de Roca se reflejó de inmediato en su rostro y quedó registrada para la difusión masiva en redes.
Gonzalo Roca, uno de los candidatos a diputado de La Libertad Avanza
La designación de Gonzalo Roca como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Córdoba no sorprendió a los que conocen la interna del espacio, aunque sí a muchos fuera de ella, según indica una investigación de Letra P. El abogado de 45 años es amigo y socio de Gabriel Bornoroni, considerado el principal armador del espacio libertario en la provincia, y esa cercanía habría sido clave para su postulación.
Desde adentro del partido, Roca es definido como un hombre de "fidelidad, lealtad y una mesurada ambición", pero quienes critican al espacio interpretan que su elección se debió más a su perfil sumiso dentro del grupo: "El más obediente de los leones de su manada".
Su bajo perfil, su discurso de frases cortas y su autodefinición como "una persona común, un cordobés más" contrastaron con la exposición y el ridículo que sufrió en vivo frente a toda la audiencia televisiva, dejando una imagen muy distinta de la que suele proyectar en la política local.
