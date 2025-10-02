Locura en Córdoba: quiso pagar el boleto en efectivo, se lo negaron y destrozó el colectivo con un martillo
El pasajero se puso furioso ante la negativa del chofer, hizo estallar las ventanillas y luego se entregó a la policía.
Un hombre de 40 fue años fue detenido en la ciudad de Córdoba tras un repentino ataque de furia. El pasajero subió a un colectivo, quiso pagar el boleto con dinero en efectivo, pero ante la negativa del chofer, tomó el martillo de emergencias de la unidad y rompió todas las ventanillas, provocando destrozos.
El violento episodio tuvo lugar este jueves en horas de la mañana en un colectivo de la línea 11 de Coniferal. El pasajero subió al colectivo en la parada ubicada sobre el boulevard Illia al 600 en el barrio de Nueva Córdoba y pretendió pagar su boleto con dinero en efectivo, algo que no está permitido dado que el sistema de transporte urbano de Córdoba solo admite el uso de la tarjeta RedBus y la SUBE.
El chofer le comunicó que no podía aceptar los billetes y, tras una breve discusión, el pasajero desató toda su ira: arrancó el martillo de emergencia que se encontraba dentro del colectivo y destrozó las ventanillas y la puerta de la unidad, causando que los vidrios estallaran y se esparcieran por todo el lugar.
De inmediato el chofer de la unidad reaccionó y activó el botón antipánico, lo que provocó que a los pocos segundos patrullas de la policía de Córdoba acudieran al lugar.
Tras los destrozos, el pasajero se entregó a la policía. Según precisó el comisario Claudio Jiménez a ElDoce.tv, el agresor sufrió heridas cortantes en las manos producto de los golpes contra los vidrios y tuvo que ser atendido en el sitio por médicos del servicio de emergencia. Luego, quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
En tanto, se informó que ni el chofer del colectivo ni el resto de los pasajeros resultaron heridos luego de la agresión, aunque padecieron momentos de tensión y pánico por el accionar del hombre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario