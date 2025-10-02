Locura en Córdoba: quiso pagar el boleto en efectivo, se lo negaron y destrozó el colectivo con un martillo

colectivo cordoba

Tras los destrozos, el pasajero se entregó a la policía. Según precisó el comisario Claudio Jiménez a ElDoce.tv, el agresor sufrió heridas cortantes en las manos producto de los golpes contra los vidrios y tuvo que ser atendido en el sitio por médicos del servicio de emergencia. Luego, quedó detenido y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En tanto, se informó que ni el chofer del colectivo ni el resto de los pasajeros resultaron heridos luego de la agresión, aunque padecieron momentos de tensión y pánico por el accionar del hombre.

