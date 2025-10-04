Horror en Córdoba: hallaron un feto en el baño de un micro de larga distancia
El hallazgo se produjo en la mañana de este sábado, cuando empleados de limpieza lo encontraron en el baño. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad.
Todo parecía apuntar a una jornada de trabajo normal: el micro arribó a la terminal cordobesa desde la localidad de Arias, ubicada a unos 360 kilómetros al sudeste de la capital de la provincia mediterránea, bajaron los pasajeros y la unidad fue derivada al sitio donde se llevan a cabo las tareas habituales de mantenimiento.
Sin embargo, el horror destruyó la aparente normalidad, cuando pasadas las 8 de la mañana de este sábado, los empleados que realizaban la limpieza del ómnibus de larga distancia hicieron un macabro hallazgo: un feto humano en el pequeño baño de la unidad.
Inmediatamente se realizó la denuncia y efectivos de la Policía de Córdoba concurrieron al lugar donde se hallaba el colectivo, sobre la calle Vélez Sarsfield al 6600 del barrio Virgen de Fátima, para verificar el hallazgo e iniciar la investigación.
En efecto, en el micro de la empresa Córdoba Coata que había llegado de la mencionada localidad del departamento Marcos Juárez las autoridades retiraron un feto humano de unos 15 centímetros, según precisa el medio local El Doce, y lo derivaron para realizar los análisis de rigor.
Por el momento, la investigación se centra en la identidad de los pasajeros que viajaron en el micro desde Arias, y además los investigadores trabajan en revisar las cámaras de seguridad de la terminal de Córdoba y de la zona donde fue estacionada la unidad.
