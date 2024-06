Córdoba: habló el hombre que manejó 200 kilómetros con su hija en el baúl

El descargo por la imprudencia en Córdoba

El remisero, que se llama Juan, dijo a Cadena 3: "yo traía a mi nena así en el baúl, es una inconsciencia mía, pero a la vez tenía que traerla sí o sí a ella porque la operaron de una cirugía de peritonitis y estaba con dolores. Se le reventó el apéndice, estuvo el borde de la muerte ocho días luchando en el hospital, donde gracias a Dios la atendieron bien".

"Dos tenían turno en el médico y otros dos venían a la provincia a trabajar. Me hacía falta la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento", agregó Juan.

El hombre aseguró que un policía lo pidió una coima: "no voy a dar el nombre, pero un muchacho quería arreglar la situación de otra forma, como si estuviera pidiendo plata para no hacerme el acta. Yo le dije que plata no les iba dar, que me hicieran el acta". "Si tengo que hacerlo por mi hija, lo volvería a hacer", sumó Juan sobre el riesgo asumido.

El remisero concluyó: "soy consciente de las consecuencias, si hubiera ocurrido alguna desgracia. Toda la vida fui camionero, sé manejar, sé manejo defensivo y cómo proceder en la ruta. Manejé de chiquito, claro que me preocupé un poco por esto. Pero bueno, asumí el riesgo y acá estoy ahora dando la cara".