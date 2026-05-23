Escándalo en Córdoba: estudiantes llevaron brownies con marihuana a la escuela y terminaron intoxicados
Los alumnos debieron ser trasladados a un centro de salud. Investigan cómo ingresó el alimento al establecimiento.
Un colegio de la localidad cordobesa de Toledo, situada a poco más de 20 kilómetros de la capital provincial, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que un grupo de estudiantes se intoxicara tras consumir brownies con marihuana dentro de la institución.
Según los medios locales, los afectados son seis alumnos del I.P.E.M. Nº 107 Reino de España, ubicado sobre la calle Humaitá al 200. La denuncia fue realizada por la directora del establecimiento después de que los estudiantes comenzaran a presentar distintos síntomas.
Los jóvenes cursan el último año del secundario y manifestaron síntomas compatibles con intoxicación por cannabis.
Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo sanitario y los adolescentes fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.
Profesionales constataron que los alumnos se encontraban bajo los efectos de marihuana, aunque todos permanecían fuera de peligro.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que los estudiantes fueron estabilizados y evolucionaban favorablemente.
Investigan cómo ocurrió el episodio
La Justicia y autoridades educativas investigan ahora cómo ingresaron los brownies al colegio y quién fue responsable de su preparación o distribución.
En medio de la emergencia, una de las alumnas presentes confesó a las autoridades escolares que ella misma había llevado los bizcochos. La joven admitió que los brownies contenían marihuana y que sus compañeros los habían consumido con pleno conocimiento de lo que estaban ingiriendo.
Al confirmarse el origen de la intoxicación, las autoridades de la institución educativa se comunicaron de inmediato con los padres y las madres de los jóvenes involucrados. Los estudiantes fueron retirados de la escuela por sus padres para continuar con el seguimiento médico en sus hogares.
Respecto a la evolución de los cuadros clínicos, la directora del IPEM 107 llevó tranquilidad a la comunidad educativa. Se informó que, tras los chequeos correspondientes, se constató que los seis alumnos “se encontraban en buen estado de salud”.
El hecho fue registrado oficialmente por la policía de la Departamental Río Segundo bajo la figura de denuncia formulada. Ahora, se espera que las autoridades educativas evalúen las medidas administrativas pertinentes ante este tipo de incidentes en el ámbito escolar cordobés.
Este caso en Toledo reaviva el debate sobre los controles y la prevención del consumo de sustancias dentro de las instituciones públicas de la provincia. Por el momento, no se han informado sanciones específicas para los alumnos participantes.
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