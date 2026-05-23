Escándalo en Córdoba: estudiantes llevaron brownies con marihuana a la escuela y terminaron intoxicados

Fuentes vinculadas al caso indicaron que los estudiantes fueron estabilizados y evolucionaban favorablemente.

Toledo Córdoba El episodio ocurrió en una escuela de la localidad de Toledo.

Investigan cómo ocurrió el episodio

La Justicia y autoridades educativas investigan ahora cómo ingresaron los brownies al colegio y quién fue responsable de su preparación o distribución.

En medio de la emergencia, una de las alumnas presentes confesó a las autoridades escolares que ella misma había llevado los bizcochos. La joven admitió que los brownies contenían marihuana y que sus compañeros los habían consumido con pleno conocimiento de lo que estaban ingiriendo.

Al confirmarse el origen de la intoxicación, las autoridades de la institución educativa se comunicaron de inmediato con los padres y las madres de los jóvenes involucrados. Los estudiantes fueron retirados de la escuela por sus padres para continuar con el seguimiento médico en sus hogares.

Respecto a la evolución de los cuadros clínicos, la directora del IPEM 107 llevó tranquilidad a la comunidad educativa. Se informó que, tras los chequeos correspondientes, se constató que los seis alumnos “se encontraban en buen estado de salud”.

El hecho fue registrado oficialmente por la policía de la Departamental Río Segundo bajo la figura de denuncia formulada. Ahora, se espera que las autoridades educativas evalúen las medidas administrativas pertinentes ante este tipo de incidentes en el ámbito escolar cordobés.

Este caso en Toledo reaviva el debate sobre los controles y la prevención del consumo de sustancias dentro de las instituciones públicas de la provincia. Por el momento, no se han informado sanciones específicas para los alumnos participantes.