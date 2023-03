Hospital Neonatal de Córdoba: hay dos nuevas imputaciones en la causa

En tanto, el ex jefe de Hospitales de Capital, Esteban Ruffin, y Marcela Yánover, ex subinterventora del Neonatal tras el inicio de la causa judicial, fueron convocados como sospechosos pero no imputados en la investigación de la causa.

Ringelgheim era la segunda de Liliana Asís, la directora que está detenida e imputada por encubrimiento agravado y su área de mayor incidencia era la de Obstetricia, justamente donde se produjeron los ataques contra los recién nacidos.

Ariza era la jefa directa de Brenda Agüero, la enfermera que está detenida acusada de atacar a 13 bebés, cinco de los cuales murieron por la aplicación de inyecciones con potasio, según la acusación de Garzón.

Ruffin era el jefe directo de Asís y el enlace en la cadena de responsabilidades entre el hospital y el Ministerio de Salud de la Provincia. Fue designado “interventor” por el ex ministro Diego Cardozo -también imputado en la causa- cuando se decidió desplazar a Asís. Tenía a su cargo la coordinación de la aplicación de los protocolos de IVE e ILE en la provincia, hasta su reemplazo.

De este modo, se suman nuevos acusados en la línea de las responsabilidades funcionales que además de todos los nombrados tiene imputados al ex secretario de Salud, Pablo Carvajal y a las médicas Marta Gómez Flores y Adriana Moralez, que trabajaban en el Neonatal.

Ruffin y Yanover (quien ocupaba además el cargo de directora de Maternidades e Infancia del Ministerio de Salud) están citados como sospechosos, a tenor del artículo 80 del Código Penal. Es una figura intermedia entre el testigo y el imputado, que se utiliza para poder citarlos a que presten testimonio sin invalidar una posible imputación si son convocados como testigos.

El abogado querellante Carlos Nayi, representante de tres de las cinco mamás que perdieron sus hijos en el Neonatal, aspira a que se conviertan en imputaciones plenas.

En la causa ya hay dos personas detenidas (Agüero y Asís) y siete imputados, que podrían llegar a nueve si van en esa dirección las sospechas contra Ruffin y Yánover.