Tornado y fuertes lluvias en Córdoba y Santa Fe: inundaciones, árboles caídos y caos en las rutas

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La advertencia de nivel naranja se mantiene durante la mañana del domingo.

El mal tiempo persiste este domingo 29 en el centro, este y noreste de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional sostiene el alerta naranja por tormentas intensas o severas en localidades como Olavarría, Azul, Rauch, Maipú, Dolores, el Partido de la Costa y Punta Indio.

De acuerdo con el organismo, se prevén acumulados de entre 50 y 90 milímetros, con registros superiores de manera puntual, por lo que la principal amenaza sigue siendo la fuerza de las lluvias. Otras localidades como Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell y la zona del Río de la Plata continúan bajo alerta amarillo, con fenómenos de menor intensidad aunque igualmente significativos.

En el AMBA, en cambio, no rige alerta por el momento y se anticipan lluvias dispersas. Para la tarde, las tormentas podrían prolongarse en el este bonaerense, especialmente en sectores cercanos a Dolores, Punta Indio y el Río de la Plata. Mientras tanto, en las regiones más afectadas, la atención se centra en el escurrimiento del agua acumulada y en la evolución climática durante las próximas horas.