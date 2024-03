Córdoba: le vino una boleta de luz de $840 mil y fue a pagar con una carretilla llena de plata

“Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, todos billetes de 100 porque es lo único que estaba ahorrando", dijo el hombre quien vestía una remera alusiva que decía: "Cuando vaya a pagar la luz no diré nada, pero habrá señales".

VIDEO Así pagó un comerciante una boleta de luz de $840 mil en Córdoba

"Son los ahorros, vamos a ver si el mes que viene podemos venir de nuevo a pagar la luz, ya es imposible, si se lo trasladás a la gente, no sirve”, dijo el comerciante en declaraciones al medio local CableDigital.

Y añadió: "Hay tantas versiones que no creo que tengamos una solución para el mes que viene. Si no presentaron en una semana el recurso de amparo, no creo que se solucione nada. Queremos un precio justo porque Río Cuarto y Córdoba pagan mucho menos".

"No podemos pagar sumas millonarias, un millón de pesos en luz por un negocio. Estamos por cerrar varios porque no podemos enfrentar los gastos”, aseguró.

Alertó además que la crisis podría provocar la cierre de su negocio. "Tengo una pequeña chacinería y todo lo que vendo es cerdo. Tengo que cerrar porque si se junta no puedo seguir pagando", sostuvo.

El video difundido muestra a Villarruel sacando los bloques de billetes de la carretilla para pagar el servicio. En la ventana de cobros se observa una enorme pila de dinero que corresponden solo a una boleta.