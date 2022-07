Se recibió de médico a los 78 años y sueña con viajar a Panamá para contárselo a su mamá

Un día, un profesor lo vio durmiendo en el suelo del nosocomio y lo contactó con el Ministerio de Desarrollo Social para que fuera alojado en una de las casas del programa Viviendas Tuteladas. Allí consiguió un hogar y la contención necesaria para seguir trabajando y estudiando sin excusas, con toda la perseverancia hasta que logró lo que soñaba.

“A los estudiantes de hoy les diría que sean honestos con sus propios deseos, que pidan ayuda y nunca traicionen a sus familias”, reflexionó Jorge Antonio. Y es que a él no le fue nada fácil alcanzar su sueño: al poco tiempo de llegar a Córdoba se quedó sin trabajo y tuvo que comenzar a laborar en un cortadero de ladrillos.

Compartir la alegría con su mamá

Más allá de la alegría, el septuagenario expresó que todavía tiene una cuenta pendiente. “ Quisiera decirle a mi madre que le he cumplido el sueño. Que he llegado a la meta final de mi vida”, remarcó.

Según Jorge Antonio, su mamá aún vive en Panamá y tiene 97 años. Sin embargo, todavía no se ha enterado del gran logro de su hijo. “Le cambiaron el número de teléfono y no puedo comunicarme. Tendría que buscarla en la guía telefónica, pero no existen acá en Córdoba”, agregó.

“Espero que no se me muera antes. Tengo miedo que no me reconozca, porque está con alzheimer”, se lamentó emocionado el médico.