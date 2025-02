Costa Atlántica: por qué cambió de color el mar

algas rojas mar del plata

Estas algas viven en zonas más profundas del mar y se desprenden como producto de las tormentas, o el proceso propio de senescencia (envejecimiento) de la población, según detalló Adonis Gergi, doctor en ciencias naturales e investigador del Conicet.

Por estos motivos, las playas desde Mar del Plata a Necochea se vieron inundadas de un colchón de algas que, con el correr de los días, comenzaron su proceso de descomposición, causando un olor nauseabundo en la costa, convirtiéndose en una molestia para residentes y turistas.

En Mar del Plata, las playas más afectadas por este fenómeno de algas son Playa Varese y Playa Grande, y hacia el sur el cordón comprendido entre las zonas del Faro de Punta Mogotes y el Alfar, según detalló el sitio local 0223.

Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos de esa localidad balnearia (Emsur) comenzaron ayer con las tareas de limpieza en las playas del centro.

Mediante el uso de topadoras, se retirarán algas rojas, ovicápsulas, arena y organismos bentónicos propios del fondo del mar que por diferentes fenómenos meteorológicos llegaron a las orillas.

Diferentes expertos indicaron que las algas no representan un riesgo para la salud de los bañistas. A su vez, dejaron en claro que no se trata de una marea roja y que el fenómeno no tiene relación con mitos ni leyendas, sino con un evento natural.

