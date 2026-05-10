El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y habló el único argentino a bordo

Embed - HANTAVIRUS en el CRUCERO: arribó la EMBARCACIÓN y evacuaron a los PASAJEROS

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"No es otro Covid", aseguró la OMS a habitantes de las Canarias

Mientras el crucero MV Hondius se acerca a las islas Canarias, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado a los residentes de la isla española de Tenerife que el riesgo de salud pública sigue siendo bajo, después del brote de hantavirus a bordo.

Tres pasajeros han fallecido y se ha confirmado el contagio de otros cinco desde que el brote se declaró después de que el crucero partió de Cabo Verde. En una carta abierta a los habitantes de las Canarias, el jefe de la OMS reconoció las inquietudes de los residentes, pero hizo énfasis en que "esto no es otro Covid".

"El riesgo actual para la salud pública por hantavirus sigue siendo bajo", agregó el jefe de la OMS, quien añadió que expertos de la organización y suministros médicos ya se encuentran a bordo del crucero.