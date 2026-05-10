El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y habló el único argentino a bordo
El barco amarró este domingo en Tenerife, donde todos los pasajeros y tripulantes fueron evacuados.
Carlos Ferello contó en exclusiva a C5N cómo se vive el operativo sanitario en el MV Hondius y aseguró que hace 15 días no se registran nuevos contagios. "Al primer caso se lo trató como una gripe normal", sostuvo. El único argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius, brindó detalles exclusivos a C5N desde Islas Canarias sobre el operativo internacional desplegado tras el brote de hantavirus detectado durante la expedición que partió desde Ushuaia el pasado 1 de abril.
El hombre, oriundo de Carmen de Areco, buscó llevar tranquilidad frente a la repercusión mundial que tomó el caso y aseguró que la situación “no es tan dramática” como se difundió en distintos medios.
“No es tan dramática como ha trascendido. Pero no es lo ideal. Creo que se ha sobredimensionado por el miedo a volver a una pandemia como el covid y esto no es así con este tema”, afirmó desde el barco, que permanece aislado frente a las costas de Tenerife.
Por otra parte, el periodista Bolorino, también conversó con C5N, y dio detalles del procedimiento que avanza bajo estrictas medidas de seguridad. La evacuación podría completarse en las próximas horas. “Ya se han retirado a las instalaciones aeroportuarias a los ciudadanos españoles que han sido 14”, señaló.
También, señaló que “no creemos que esto se prolongue por más de 48 horas aproximadamente. El barco está siendo llamado a abandonar la costa cuanto antes”. El MV Hondius arribó a la zona antes del amanecer, aunque las autoridades le impusieron un perímetro de seguridad de una milla náutica y no se le permitió acercarse al puerto para garantizar el aislamiento sanitario del buque.
"No es otro Covid", aseguró la OMS a habitantes de las Canarias
Mientras el crucero MV Hondius se acerca a las islas Canarias, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado a los residentes de la isla española de Tenerife que el riesgo de salud pública sigue siendo bajo, después del brote de hantavirus a bordo.
Tres pasajeros han fallecido y se ha confirmado el contagio de otros cinco desde que el brote se declaró después de que el crucero partió de Cabo Verde. En una carta abierta a los habitantes de las Canarias, el jefe de la OMS reconoció las inquietudes de los residentes, pero hizo énfasis en que "esto no es otro Covid".
"El riesgo actual para la salud pública por hantavirus sigue siendo bajo", agregó el jefe de la OMS, quien añadió que expertos de la organización y suministros médicos ya se encuentran a bordo del crucero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario