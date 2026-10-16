Crecida del río Paraná y Uruguay: 200 mil animales en riesgo y un hombre murió al intentar salvar su ganado

La situación también obligó a tomar medidas preventivas Corrientes. En Monte Caseros, el río Uruguay alcanzó los 7,10 metros, una altura que llevó a interrumpir la circulación en algunas calles. Ante la posibilidad de superar los ocho metros, se cancelaron actividades turísticas, se inhabilitó la navegación comercial y se suspendió el transporte fluvial hacia Bella Unión, en Uruguay.

Intentan salvar a los animales en medio de las inundaciones

En Paso de los Libres, el nivel llegó a los 8,81 metros, supernado la marca de evacuación establecida en 8,50 metros. Como respuesta, distintas personas fueron trasladadas preventivamente al centro de asistencia preparado en el Regimiento de Infantería de Monte 5.

Murió un hombre en Santa Fe mientras intentaba salvar el ganado en un campo inundado

La situación derivó en un desenlace fatal en Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe, donde un hombre de 70 años, identificado como Jorge Eliezer Hardy, falleció el jueves al mediodía mientras intentaba conducir ganado hacia terrenos más elevados, en un sector rural afectado por la crecida del Paraná.

El episodio ocurrió en la zona de Laguna La Víbora, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Villa Ocampo, cerca del puente conocido como El Pindó.

De acuerdo con los primeros testimonios, Hardy ingresó a una laguna para reorientar a uno de los animales que estaba arreando, pero desapareció. Posteriormente, fue rescatado sin vida.

Pronóstico para los ríos de la Cuenca del Plata

Reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata

Las previsiones numéricas para los próximos siete días anticipan nuevas precipitaciones, principalmente en el noreste de la Cuenca del Plata. En general, se esperan lluvias leves, aunque hay sectores donde podrían registrarse acumulados moderados.

En la cuenca alta del Paraná se pronostican lluvias de baja intensidad, con núcleos moderados sobre la cuenca del río Paranaíba, en el sector regulado. También se esperan precipitaciones leves en la cuenca del río Iguazú y en las zonas alta y baja del Uruguay.

En cuanto a la cuenca del río Paraguay, se proyectan lluvias leves sobre la cuenca alta, particularmente en el sector del Pantanal. En el resto de la Cuenca del Plata se espera la persistencia de condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias.