Crecida del río Paraná y Uruguay: 200 mil animales en riesgo y un hombre murió al intentar salvar su ganado
Las inundaciones avanzan sobre campos de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Productores trasladan a sus animales mientras crece la preocupación por las lluvias.
Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay mantienen en alerta a productores rurales de Corrientes, Entre Ríos y el norte de Santa Fe, donde unos 200 mil animales están en riesgo por el avance del agua. En medio de las evacuaciones, un hombre de 70 años murió este jueves cuando intentaba salvar su ganado de un campo inundado en Villa Ocampo.
Crecida del Paraná y Uruguay: así evacúan a los animales
El incremento del caudal de agua de los ríos Paraná y Uruguay obligó a numerosos establecimientos rurales a llevar a cabo una evacuación de emergencia de sus animales. En las últimas horas, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de vacas atravesando sectores inundados, mientras que sus cuidadores intentan conducirlos hacia lugares seguros.
Raúl Sobredo, productor ganadero de Gualeguaychú, advirtió que las consecuencias del fenómeno climático comenzó a sentirse en la región. “Este Niño que se venía anunciando hace bastante tiempo ya está con nosotros”, sostuvo al describir el escenario que enfrentan los productores.
Y agregó: “Ahora, la preocupación está puesta en la gran cantidad de agua que baja desde el norte de la cuenca y que avanzará hacia el delta del Paraná”.
En el norte de la provincia de Santa Fe, la creciente del río Paraná también complica la actividad rural: “Había mucho movimiento de animales, muchos productores sacando su producción, algunos a caballo, a arreo y otros ya con camiones”, comentó el periodista de Reconquista, Narciso Medina, en diálogo con el programa Creo, de AIRE.
La situación también obligó a tomar medidas preventivas Corrientes. En Monte Caseros, el río Uruguay alcanzó los 7,10 metros, una altura que llevó a interrumpir la circulación en algunas calles. Ante la posibilidad de superar los ocho metros, se cancelaron actividades turísticas, se inhabilitó la navegación comercial y se suspendió el transporte fluvial hacia Bella Unión, en Uruguay.
En Paso de los Libres, el nivel llegó a los 8,81 metros, supernado la marca de evacuación establecida en 8,50 metros. Como respuesta, distintas personas fueron trasladadas preventivamente al centro de asistencia preparado en el Regimiento de Infantería de Monte 5.
Murió un hombre en Santa Fe mientras intentaba salvar el ganado en un campo inundado
La situación derivó en un desenlace fatal en Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe, donde un hombre de 70 años, identificado como Jorge Eliezer Hardy, falleció el jueves al mediodía mientras intentaba conducir ganado hacia terrenos más elevados, en un sector rural afectado por la crecida del Paraná.
El episodio ocurrió en la zona de Laguna La Víbora, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Villa Ocampo, cerca del puente conocido como El Pindó.
De acuerdo con los primeros testimonios, Hardy ingresó a una laguna para reorientar a uno de los animales que estaba arreando, pero desapareció. Posteriormente, fue rescatado sin vida.
Pronóstico para los ríos de la Cuenca del Plata
Las previsiones numéricas para los próximos siete días anticipan nuevas precipitaciones, principalmente en el noreste de la Cuenca del Plata. En general, se esperan lluvias leves, aunque hay sectores donde podrían registrarse acumulados moderados.
En la cuenca alta del Paraná se pronostican lluvias de baja intensidad, con núcleos moderados sobre la cuenca del río Paranaíba, en el sector regulado. También se esperan precipitaciones leves en la cuenca del río Iguazú y en las zonas alta y baja del Uruguay.
En cuanto a la cuenca del río Paraguay, se proyectan lluvias leves sobre la cuenca alta, particularmente en el sector del Pantanal. En el resto de la Cuenca del Plata se espera la persistencia de condiciones de precipitación poco significativas o deficitarias.
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