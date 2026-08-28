Creyó que tenía un novio de Reino Unido y perdió casi $30 millones en una estafa

Finalmente, transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M.

Pero el supuesto novio nunca llegó a la Argentina. Luego de recibir el dinero, desapareció y la mujer realizó la denuncia ante las autoridades.

Cómo descubrieron el recorrido del dinero

A partir de la denuncia, la División Cibercrimen inició una investigación para determinar quién estaba detrás de la maniobra y seguir el recorrido de los fondos.

Las tareas permitieron establecer que el dinero transferido había sido derivado posteriormente a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, con domicilio en la ciudad de Concordia.

Con estos datos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 1044, en Concordia.

Durante el procedimiento, una mujer fue notificada por el delito de estafa y los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares.

Los dispositivos serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información que permita determinar quiénes participaron de la maniobra y avanzar en el esclarecimiento de la millonaria estafa.