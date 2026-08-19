El príncipe Harry y Meghan Markle prepararían su regreso al Reino Unido: los motivos
Según trascendió, los duques de Sussex se instalarán nuevamente en Reino Unido junto a Archie y Lilibet, quienes iniciarían allí el ciclo lectivo en septiembre.
Seis años después de alejarse de sus responsabilidades como integrantes activos de la Familia Real británica y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle estarían próximos a instalarse nuevamente en Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.
La información fue difundida este 19 de agosto por People, que citó fuentes cercanas a los duques de Sussex. Según esos reportes, la familia tendría previsto establecerse en territorio británico y los niños comenzarían allí el ciclo escolar en septiembre.
En la misma línea, The Telegraph aseguró que Harry tiene previsto regresar con su familia durante agosto. Además, Archie y Lilibet ya habrían sido anotados en una institución educativa para comenzar las clases en septiembre, por lo que la mudanza se concretaría antes de que finalice el mes.
Una mudanza que no significaría dejar Estados Unidos
Aunque la familia volvería a instalarse en Reino Unido, los reportes indican que Harry y Meghan no abandonarían por completo su vida en Estados Unidos.
Según People, los duques mantendrían su residencia de Montecito, California, además de la propiedad que poseen en Portugal. La vivienda que ocuparán en Reino Unido será privada y no pertenecerá al conjunto de residencias oficiales de la Corona.
Por cuestiones de seguridad, hasta el momento no trascendieron ni la dirección de la nueva propiedad ni el colegio al que asistirán los hijos de la pareja.
La decisión tampoco supondría que Harry y Meghan recuperen sus antiguas obligaciones dentro de la monarquía. Ambos dejaron sus funciones oficiales en 2020 y desde entonces llevan adelante su vida de manera independiente.
Archie y Lilibet, ante un nuevo comienzo escolar
Uno de los motivos que habría tenido mayor peso en la decisión es la educación de los hijos de la pareja. Según People, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, comenzarán las clases en Reino Unido durante septiembre.
Hasta ahora, los niños habían crecido en California y desarrollado allí su vida escolar desde que Harry y Meghan decidieron radicarse en Estados Unidos.
El traslado permitirá que ambos tengan un vínculo más cercano con el país de origen de su padre y, al mismo tiempo, una mayor proximidad con su abuelo, el rey Carlos III.
Archie nació en Londres en 2019, mientras que Lilibet llegó al mundo en California en 2021, cuando sus padres ya se habían instalado en Estados Unidos.
De hecho, durante el verano boreal la familia realizó una visita a Reino Unido. En aquella oportunidad, Harry y Meghan llevaron a sus hijos a reencontrarse con Carlos III y también visitaron Althorp, residencia de la familia Spencer y lugar donde descansan los restos de la princesa Diana.
El acercamiento entre Harry y Carlos III
El posible regreso se produce luego de algunos gestos que marcaron un acercamiento entre Harry y su padre. La visita familiar realizada en julio permitió que Carlos III volviera a encontrarse con Archie y Lilibet después de cuatro años sin verlos.
Posteriormente, The Evening Standard informó que el duque de Sussex mantiene su intención de recomponer el vínculo con el monarca y que también espera contar con su apoyo de cara a los Juegos Invictus de Birmingham 2027.
La relación con su padre parece atravesar una etapa diferente a la que mantiene con su hermano, el príncipe William. En este caso, la distancia entre ambos continúa siendo uno de los puntos más comentados dentro de la familia real británica.
Por el momento, todo indica que la mudanza de Harry y Meghan respondería principalmente a motivos familiares. Su regreso al Reino Unido no implicaría una reincorporación a las actividades oficiales de la monarquía.
El tema de la seguridad, una preocupación para Harry
La protección de su familia fue durante años uno de los principales motivos que llevaron a Harry a cuestionar la posibilidad de regresar de manera permanente a Reino Unido.
El duque de Sussex manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la seguridad de Meghan y de sus hijos cuando se encuentran en territorio británico, especialmente después de haber perdido determinadas condiciones de protección policial tras abandonar sus funciones reales.
Harry incluso llevó el reclamo a los tribunales con el objetivo de recuperar determinadas medidas de seguridad, aunque finalmente no consiguió el resultado que esperaba.
Ahora, ante el eventual regreso familiar, este aspecto volverá a ocupar un lugar central en la nueva etapa que los Sussex se preparan para comenzar en Reino Unido.
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