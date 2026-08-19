Por cuestiones de seguridad, hasta el momento no trascendieron ni la dirección de la nueva propiedad ni el colegio al que asistirán los hijos de la pareja.

La decisión tampoco supondría que Harry y Meghan recuperen sus antiguas obligaciones dentro de la monarquía. Ambos dejaron sus funciones oficiales en 2020 y desde entonces llevan adelante su vida de manera independiente.

Archie y Lilibet, ante un nuevo comienzo escolar

Uno de los motivos que habría tenido mayor peso en la decisión es la educación de los hijos de la pareja. Según People, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, comenzarán las clases en Reino Unido durante septiembre.

Hasta ahora, los niños habían crecido en California y desarrollado allí su vida escolar desde que Harry y Meghan decidieron radicarse en Estados Unidos.

El traslado permitirá que ambos tengan un vínculo más cercano con el país de origen de su padre y, al mismo tiempo, una mayor proximidad con su abuelo, el rey Carlos III.

Archie nació en Londres en 2019, mientras que Lilibet llegó al mundo en California en 2021, cuando sus padres ya se habían instalado en Estados Unidos.

De hecho, durante el verano boreal la familia realizó una visita a Reino Unido. En aquella oportunidad, Harry y Meghan llevaron a sus hijos a reencontrarse con Carlos III y también visitaron Althorp, residencia de la familia Spencer y lugar donde descansan los restos de la princesa Diana.

El príncipe Harry y Meghan Markle prepararían su regreso al Reino Unido: los motivos

El acercamiento entre Harry y Carlos III

El posible regreso se produce luego de algunos gestos que marcaron un acercamiento entre Harry y su padre. La visita familiar realizada en julio permitió que Carlos III volviera a encontrarse con Archie y Lilibet después de cuatro años sin verlos.

Posteriormente, The Evening Standard informó que el duque de Sussex mantiene su intención de recomponer el vínculo con el monarca y que también espera contar con su apoyo de cara a los Juegos Invictus de Birmingham 2027.

El príncipe Harry y Meghan Markle prepararían su regreso al Reino Unido: los motivos

La relación con su padre parece atravesar una etapa diferente a la que mantiene con su hermano, el príncipe William. En este caso, la distancia entre ambos continúa siendo uno de los puntos más comentados dentro de la familia real británica.

Por el momento, todo indica que la mudanza de Harry y Meghan respondería principalmente a motivos familiares. Su regreso al Reino Unido no implicaría una reincorporación a las actividades oficiales de la monarquía.

El tema de la seguridad, una preocupación para Harry

La protección de su familia fue durante años uno de los principales motivos que llevaron a Harry a cuestionar la posibilidad de regresar de manera permanente a Reino Unido.

El duque de Sussex manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la seguridad de Meghan y de sus hijos cuando se encuentran en territorio británico, especialmente después de haber perdido determinadas condiciones de protección policial tras abandonar sus funciones reales.

Harry incluso llevó el reclamo a los tribunales con el objetivo de recuperar determinadas medidas de seguridad, aunque finalmente no consiguió el resultado que esperaba.

Ahora, ante el eventual regreso familiar, este aspecto volverá a ocupar un lugar central en la nueva etapa que los Sussex se preparan para comenzar en Reino Unido.