Crimen del jubilado en Zárate: el macabro plan detrás del asesinato

Hasta el momento los investigadores no descartan ninguna conjetura, aunque la principal hipótesis es que se trató de un secuestro seguido de muerte y el móvil sería económico. La causa fue caratulada por el fiscal Juan Manuel Esperante como “privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado".

El macabro plan para cometer el secuestro y homicidio

Según la reconstrucción de la fiscalía, el miércoles 17 de septiembre por la tarde, Valentini fue hasta la casa de De Francesco, ubicada en la calle Valentín Alsina al 1000 en Zárate. La oficial le dijo que era nuera de un excompañero de trabajo de la víctima, de apellido Moreno, y le dijo que estaban organizando una fiesta en su honor.

Quiso subirlo a su auto, un Volkswagen Gol Trend blanco, pero De Francesco se dio cuenta de la trampa y se negó. Todos estos movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Cuatro horas más tarde, Moreno y otros dos sospechosos interceptaron a la víctima en la calle, a pocos metros de su casa, y lo obligaron a subir a un auto Ford Focus gris. Valentini, en tanto, iba detrás de ellos en el Gol blanco, según revelaron fuentes policiales a distintos medios.

Ambos vehículos condujeron hacia un descampado en la zona de Baradero. Habría sido allí mismo donde lo ejecutaron de un disparo en la nuca y le sacaron las llaves de la casa.

Después de las 23.30, volvieron a la casa de Saúl para robarle dinero. Sin embargo, por motivos que se desconocen, no lo hicieron y huyeron.

Al día siguiente, el hermano de la víctima, un hombre de 81 años, realizó la denuncia por la desaparición.

“Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató a C5N Néstor, vecino de la víctima, y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.