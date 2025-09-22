Estremecedor video: discutieron por un encendedor y lo apuñaló con un destornillador

pelea por un encendedor

Cuando la madre de Octavio intentó intervenir, este la empujó sin dudarlo al grito de “tomate el palo”. Acto seguido, volvió a perseguir a la víctima al grito de “te voy a matar, a vos te voy a matar, a vos te mato”.

"Vas a terminar muerto”, le advirtió la madre a Octavio, mientras éste continuaba en su intento de apuñalar nuevamente a la víctima. “¡Andate basura! ¡No tenés sentimientos, no tenés nada. No tenés códigos, no respetás a tu mamá!”, le gritó la señora e intentó detener al joven arrojándole una piedra.

“Vos saltas por este gil? ¿vas a tirar piedras?”, le respondió el. La mujer intentó nuevamente frenar a su hijo, pero este, en un estado de completa violencia, le dio una patada por la espalda y la dejó tendida en medio de la calle.

Luego, fue a buscar al otro hombre, lo alcanzó y comenzó a propiciarle innumerables puntazos hasta que le dio una patada en la cabeza, lo dejó inconsciente y le asestó una puñalada en el rostro, dejándolo al borde de la muerte.

El agresor escapó del lugar corriendo, pero fue detenido poco después por personal la Policía de la Ciudad gracias a los videos de las cámaras de seguridad. Quedó imputado por tentativa de homicidio.