Estremecedor video: discutieron por un encendedor y lo apuñaló con un destornillador
La víctima permanece internada en estado grave. El agresor golpeó a su propia madre para escapar, pero fue detenido.
Un enfrentamiento entre dos conocidos en el barrio porteño de Villa Crespo terminó en una brutal y sangrienta pelea donde un joven fue detenido luego de golpear y apuñalar en la cabeza a otro con un destornillador. La víctima permanece internada en grave estado.
El horrífico enfrentamiento ocurrió cerca de las 3:45 de la madrugada en la calle Villarroel, casi esquina Fitz Roy, y quedó registrado en un video que da cuenta de la brutalidad y saña del agresor.
“Prestame fuego, amigo”, fue la frase que pronunció la víctima segundos antes de que se desencadenara el conflicto. La discusión fue subiendo de tono hasta el que agresor amenazó: “Yo no tengo ningún fuego, cabeza de gato, ¿qué flasheas, fisura?” Dale que te clavo un puntazo”.
De un momento a otro, lo que parecía una discusión por un encendedor, se tornó en un intento de homicidio.
Tal como se ve en el video grabado por una cámara de vigilancia, el agresor comenzó a perseguir a la víctima hasta que llegó a golpearla. En la escena intervino entonces su madre: “Cortala Octavio. Sos un h... de p... No puedo creer que seas mi hijo”, le gritó la mujer. Sin embargo, el atacante continuó persiguiendo a la víctima, totalmente enajenado. IMÁGENES SENSIBLES.
Cuando la madre de Octavio intentó intervenir, este la empujó sin dudarlo al grito de “tomate el palo”. Acto seguido, volvió a perseguir a la víctima al grito de “te voy a matar, a vos te voy a matar, a vos te mato”.
"Vas a terminar muerto”, le advirtió la madre a Octavio, mientras éste continuaba en su intento de apuñalar nuevamente a la víctima. “¡Andate basura! ¡No tenés sentimientos, no tenés nada. No tenés códigos, no respetás a tu mamá!”, le gritó la señora e intentó detener al joven arrojándole una piedra.
“Vos saltas por este gil? ¿vas a tirar piedras?”, le respondió el. La mujer intentó nuevamente frenar a su hijo, pero este, en un estado de completa violencia, le dio una patada por la espalda y la dejó tendida en medio de la calle.
Luego, fue a buscar al otro hombre, lo alcanzó y comenzó a propiciarle innumerables puntazos hasta que le dio una patada en la cabeza, lo dejó inconsciente y le asestó una puñalada en el rostro, dejándolo al borde de la muerte.
El agresor escapó del lugar corriendo, pero fue detenido poco después por personal la Policía de la Ciudad gracias a los videos de las cámaras de seguridad. Quedó imputado por tentativa de homicidio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario