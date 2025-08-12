Crimen de Diego Fernández Lima: el abogado de Cristian Graf dijo que "no tenía relación" con la víctima
Martín Díaz dijo que al colegio al que asistía su representado y la víctima asistían otros "350 chicos".
El abogado de Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan, aclaró que su cliente "no tenía relación" con la víctima.
En declaraciones a la prensa, Martín Díaz explicó que el cuerpo del adolescente estuvo enterrado durante 41 años en "la medianera, en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente".
"No nos consta que haya algún tipo de amistad. Cristian Graf no tenía relación ni vínculo con la víctima", resaltó el letrado, quien además señaló que a la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) Nº36 concurrían otros "350 chicos".
Y agregó: "Graf no puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación".
En el marco de la investigación, el fiscal Martín López Perrando solicitó que el hombre de 58 años sea citado a declaración indagatoria por los delitos de "encubrimiento agravado" y "supresión de evidencia".
Quién es Cristian Graf, principal sospechoso en la muerte de Diego Fernández
La pesquisa por la trágica desaparición y muerte de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado junto a una casa en la que vivió Gustavo Cerati en el barrio porteño de Coghlan, se concentra en Cristian Graf, de 58 años, a quien la Justicia apunta como principal sospechoso.
Graf y Fernández Lima fueron amigos de la infancia y compañeros durante toda su etapa escolar, incluyendo la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36, donde Diego fue visto por última vez. Tras la desaparición del joven en 1984, no se supo nada de él hasta el reciente hallazgo de sus restos en la propiedad que pertenecía a la familia de Graf.
El vínculo que une a Graf con el caso es especialmente fuerte, ya que la vivienda donde se encontraron los huesos es la misma donde vivía el sospechoso junto a su madre y hermana.
Según informó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N, la madre de Cristian Graf aún reside en esa casa, mientras que él se habría mudado a otra vivienda cercana en el barrio de Coghlan, nunca dejando la zona.
Con esta información, la Justicia se prepara para nuevas medidas en la investigación, mientras la comunidad espera avances que puedan esclarecer los hechos que mantuvieron en silencio esta historia por más de cuatro décadas.
El sospechoso por la muerte de Diego Fernández rompió el silencio: qué dijo
Graf fue interceptado por varios periodistas que aguardaban su llegada. "¿Vos fuiste quien asesinaste a...?", le preguntó Mercedes Ninci al sospechoso de haber asesinado a Diego.
"A mi papá“, fue la única respuesta que dio Graf. El hombre estaba acompañado por su pareja y por un tercer individuo, que luego se supo, es allegado al sospechoso.
Fue este hombre el que dio la cara minutos después: “Gracias por venir, permiso, me tengo que ir”. Según indicó, acompañó al sospechoso porque “se sentía mal” y alegó que tuvo problemas de presión, sin dar mas detalles.
