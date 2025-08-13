Adrián Farías presentó una constancia para asegurar que fue compañero de Diego Fernández Lima

Según el documento, el camarógrafo “cursó en nuestro Instituto el 3°A Técnica (3°año Ciclo Básico del Plan Dto. N°1574/65) en el año 1984”.

Sin embargo, el dato más relevante es cuando sostiene que Farías fue “matriculado” en dicha institución “el 25 de julio de 1984, ingresando con un pase otorgado por la Escuela ENET N° 36 Almirante Guillermo Brown de Capital Federal".

Agrega que “en marzo de 1985 rindió 4 asignaturas completando el 3° año, siendo el único año cursado en nuestra institución".

adrian farias cerificado escolar

Farías se presentó esta mañana en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, a cargo de Martín López Perrando, con la intención de declarar y mostrar este documento como prueba de sus dichos.

Sin embargo, una vez allí se le notificó que la causa había sido trasladada al Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, a cargo del juez Alejandro Litvack, debido al pedido de indagatoria a Graf.

Así fue como se dirigió hacia el juzgado de Litvack, pero tampoco pudo declarar. Según el camarógrafo, una vez que realice la presentación digital deberá esperar que el juez resuelva si su testimonio es o no relevante y necesario o no para la investigación por el homicidio de Fernández Lima.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984 . Sus restos fueron descubiertos recién en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Tras revelarse que los restos hallados pertenecían a Diego, se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.