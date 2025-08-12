El descargo de Adrián Farías tras su acusación contra Diego Fernández Lima: se presentará ante la Justicia

La investigación por el misterioso crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, dio un giro inesperado tras las declaraciones de Adrián Farías, quien se presentó en televisión como un excompañero de colegio de la víctima y del principal sospechoso, Cristian Graf, pero que desató polémicas por varias particularidades por las que este martes hizo su descargo.