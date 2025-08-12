El descargo de Adrián Farías tras su acusación contra Diego Fernández Lima: se presentará ante la Justicia
El camarógrafo de América TV explicó las diferentes polémicas que surgieron tras su relato, dijo contar con los certificados que probarían que fue a la misma escuela con la víctima y anunció su presentación ante la Justicia.
La investigación por el misterioso crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, dio un giro inesperado tras las declaraciones de Adrián Farías, quien se presentó en televisión como un excompañero de colegio de la víctima y del principal sospechoso, Cristian Graf, pero que desató polémicas por varias particularidades por las que este martes hizo su descargo.
Farías sostuvo ante las cámaras que había compartido el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 con Fernández Lima y con Graf. Aseguró también que el joven fallecido “era bastante problemático" y luego denunció: "Él intentó violarme en el baño del colegio”.
Uno de los puntos que habían generado controversias en las redes sociales tenían que ver con las fechas, ya que había registros en Instagram en los que Farías decía haber estado en Dean Funes, Córdoba, en 1987. Al respecto, ratificó que hizo la secundaria en la misma escuela técnica que Fernández y Graf, y que estuvo solo un año en su pueblo natal.
“Yo terminé el colegio en Córdoba en 1986. Entre 1982 y 1984 fui al colegio en donde conocí a Fernández Lima y Graf”, apuntó el camarógrafo de América TV. "Tuve que ir al colegio a buscar los papeles para probar que fui alumno", sentenció.
Sobre la otra polémica que lo ubicaba a Farías como un supuesto testigo en el caso de Santiago Maldonado, en el programa de Rolando Graña mostraron el fragmento cuya captura se había viralizado y expusieron que aquella vez que el hombre estuvo en cámara en el ciclo de Mauro Viale fue justamente para hablar sobre una entrevista que le hizo al mencionado puestero.
En diálogo con Infobae, Adrián anunció que este miércoles a las 11 se presentará ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario