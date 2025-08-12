Crimen de Diego Fernández Lima: piden la indagatoria de Cristian Graf por encubrimiento agravado
El fiscal Martín López Perrando hizo la solicitud en el marco del misterioso hallazgo de los restos del joven que había desaparecido hace más de 40 años.
Mientras avanza la investigación y surgen versiones encontradas sobre el caso, este martes pidieron que Cristian Graf, el por ahora único sospechoso del presunto crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, sea citado a indagatoria por encubrimiento agravado.
Según informó C5N, el fiscal Martín López Perrando se lo solicitó al juez Alejandro Litvack, tras el hallazgo de los restos en la vivienda situada en Coghlan.
