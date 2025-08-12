El hermano de Diego Fernández Lima respondió la acusación de un excompañero: "Que cuente lo que sabe"

Quién es Adrián Farías, el excompañero de Diego Fernández y Cristian Graf que hizo una grave acusación

La investigación por el misterioso crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años cuyos restos fueron hallados en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, dio un giro inesperado en las últimas horas tras las declaraciones de Adrián Farías, quien se presentó en televisión como un excompañero de colegio de la víctima y del principal sospechoso, Cristian Graf.

Farías sostuvo ante las cámaras que había compartido el secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 con Fernández Lima y con Graf. Aseguró también que el joven fallecido “era bastante problemático" y luego denunció: "Él intentó violarme en el baño del colegio”.

Según su relato, el hecho ocurrió cuando él tenía 14 años y Fernández Lima un año más. “Ya había ingresado al baño a hacer mis necesidades durante un recreo. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”, aseguró el hombre.

Por el contrario, sobre Graf describió: “Cristian era un muchacho tranquilo, de bajo perfil. Era grandote, le decían ‘el jirafa’. No se metía en líos. Sabía que vivía en Coghlan pero no conocí su casa”.

Durante su entrevista en América TV, Farías contó que, para ese entonces, vivía con su familia en Villa Urquiza y que pudo ingresar a la EDT N°36 para el primer año del secundario. Agregó que dos años después sus padres decidieron sacarlo de la escuela porque era un ambiente “conflictivo”.

Adrián Farías es “realizador y productor audiovisual”, según se autodescribe en sus redes sociales. Allí menciona además que trabaja en América TV- canal al que le dio su relato - y en LN+.

Sus perfiles en Instagram y X agregan más datos sobre su vida: nació un 8 de junio de 1969 en Dean Funes, una ciudad en el noreste de la provincia de Córdoba.

Dentro de sus publicaciones se destacan los trabajos realizados para los canales de televisión, así como también algunas publicaciones familiares. Entre ellas, una foto junto a su tío Ricardo, su abuelo y su hermano Gustavo publicada en 2021: “Allá en Dean Funes, Córdoba, mi pueblo donde nací, por el año 86", describe Farías.

Entre los comentarios sobresale uno bastante curioso: “Y unos meses después viniste para Buenos Aires”, publicó un conocido, a lo que Farías no dudó en afirmar: “En marzo del 87 si!”.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984. Después de almorzar, le pidió a su madre, Bernabella Lima, dinero para tomar el colectivo. Le dijo que iba a visitar a un amigo. El adolescente, que tenía 16 años, no volvió más a su casa. La última vez que se lo vio fue en la esquina de Monroe y Naón.

Sus restos fueron descubiertos en mayo de este año, cuando parte del terreno trasero de la casa ubicada en avenida Congreso 3742 se desmoronó mientras construían una medianera.

Los forenses determinaron que el cuerpo había recibido una puñalada mortal en la cuarta costilla derecha. Además, detectaron marcas en los brazos y piernas, lo que evidenciaba que habían intentado descuartizarlo con un serrucho.

Hace menos de una semana se reveló que los restos pertenecían a Diego. Se supo también que esa casa pertenecía a la familia de Cristian Graf y que el principal sospechoso seguía viviendo en el mismo lugar.