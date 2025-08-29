Crimen de Diego Fernández Lima: la defensa de Cristian Graf pidió que sea sobreseído

En el contexto de esa demolición fue que apareció el grupo de restos óseos, vestimenta y hasta un reloj Casio con calculadora, los únicos elementos que probaban la muerte de Diego Fernández, cuya desaparición había sido reportada por su familia en 1984.

"Cristian Graf detalló (de manera pública) todo lo que sabía respecto a los hechos tanto del año 1984, como de la actualidad, respecto al hallazgo de los restos óseos", señaló la defensa del hombre.

Cristian Graf - Diego Fernandez lima

De hecho, Graf concedió entrevistas y prestó declaración testimonial ante la fiscalía, pero nunca fue indagado porque el juez Alejandro Litvack rechazó el pedido del fiscal al sostener que se debe reformular las acusaciones por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

Litvack consideró que no estaban determinados los hechos por los cuales se requería la indagatoria, por lo que -a fin de no vulnerar la garantía del debido proceso y evitar futuras nulidades- le solicitó a la fiscalía que aclarase los términos de la imputación formulada el pasado 12 de agosto.

Mientras tanto, la familia de Diego Fernández acaba de ser aceptada como querellante en la causa por lo que su hermano, Javier Fernández, ya confirmó que podrá pedir medidas de prueba, interrogar testigos, proponer peritos y hasta oponerse a algún eventual sobreseimiento o archivo de la misma.