Crimen de Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Crimen en Coghlan: habló el abogado de Cristian Graf

Embed - CRISTIAN GRAF NO SERÁ INDAGADO: EL JUEZ RECHAZÓ el PEDIDO del FISCAL

Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, habló en C5N este miércoles a la mañana y señaló: "Estamos trabajando con las declaraciones que ya fueron recibidas por el fiscal, el sumario y el informe de las pericias del Cuerpo de Antropología Forense, revisando las medidas y preparando otras. Estamos solicitando citaciones a testigos y haciendo pericias de parte que no fueron ordenadas pero que las hace esta defensa a fines de demostrar la inocencia total y absoluta de Cristian Graf".

diego fernandez lima

Díaz contó que la decisión del juez fue tomada de buena manera por parte de Graf y aseguró que hubo "incongruencia entre la prueba que aporta el fiscal y la acusación que pretende llevar adelante”.

Con relación a lo declarado por los albañiles que trabajaban en el lugar respecto a que Graf les habría pedido que no movieran una planta de lugar, justo cerca del sitio donde se encontraron los restos, el abogado aseguró que “no había una relación directa” entre ambos elementos. “Había una distancia superior a los cinco metros”, aseguró.

“Lo de la pasión por las motos también era mentira. Se demostró que era el hijo, el señor Alan Graf, que tiene 31 años”, agregó.

Díaz insistió en que la familia Graf busca “saber qué fue lo que pasó y cómo llegó el cuerpo de Diego Fernández Lima a la medianera”. Según el abogado, es una conjetura que los restos se hayan desplazado desde el terreno de los Graf hacia la propiedad lindera.