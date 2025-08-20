Crimen de Diego Fernández Lima: pidieron aclarar la imputación por encubrimiento
El magistrado consideró que los cargos contra el excompañero del adolescente no especifican hechos concretos, por lo que solicitó a la fiscalía precisar la acusación antes de avanzar.
El juez Alejandro Litvack decidió postergar la indagatoria del excompañero de Diego Fernández Lima en el caso que conmociona a Coghlan, luego de recibir un pedido del fiscal Martín López Perrando para que se lo cite por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.
La medida se adoptó porque, según el magistrado, la imputación presentada no detalla de manera clara y concreta los hechos que se le atribuyen al sospechoso, lo que podría afectar su derecho de defensa y complicar el desarrollo de la investigación.
La fiscalía había señalado que el acusado desplegó maniobras para ocultar la fosa donde se encontraron los restos del adolescente de 16 años el pasado 20 de mayo de 2025, y que estas acciones habrían continuado después del hallazgo.
Además, se atribuyeron movimientos previos, presuntamente orientados a evitar que los trabajadores de la obra lindera descubrieran la fosa. Sin embargo, el juez consideró que estos relatos no constituyen una imputación suficiente para formalizar la citación a declarar.
Con esta resolución, Litvack busca garantizar que cualquier eventual indagatoria se base en hechos precisos y comprobables, evitando nulidades procesales y asegurando el cumplimiento del debido proceso. La fiscalía ahora deberá reformular la acusación, definiendo con claridad las conductas específicas que se le imputan al sospechoso, antes de que se pueda avanzar con su declaración.
La decisión marca un paso clave en la causa, asegurando que el proceso judicial mantenga rigurosidad y transparencia mientras se determina la responsabilidad del excompañero de Fernández Lima en el encubrimiento del crimen.
Crimen en Coghlan: habló el abogado de Cristian Graf
Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, habló en C5N este miércoles a la mañana y señaló: "Estamos trabajando con las declaraciones que ya fueron recibidas por el fiscal, el sumario y el informe de las pericias del Cuerpo de Antropología Forense, revisando las medidas y preparando otras. Estamos solicitando citaciones a testigos y haciendo pericias de parte que no fueron ordenadas pero que las hace esta defensa a fines de demostrar la inocencia total y absoluta de Cristian Graf".
Díaz contó que la decisión del juez fue tomada de buena manera por parte de Graf y aseguró que hubo "incongruencia entre la prueba que aporta el fiscal y la acusación que pretende llevar adelante”.
Con relación a lo declarado por los albañiles que trabajaban en el lugar respecto a que Graf les habría pedido que no movieran una planta de lugar, justo cerca del sitio donde se encontraron los restos, el abogado aseguró que “no había una relación directa” entre ambos elementos. “Había una distancia superior a los cinco metros”, aseguró.
“Lo de la pasión por las motos también era mentira. Se demostró que era el hijo, el señor Alan Graf, que tiene 31 años”, agregó. Díaz insistió en que la familia Graf busca “saber qué fue lo que pasó y cómo llegó el cuerpo de Diego Fernández Lima a la medianera”.
