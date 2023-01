Declaró Lucas Pertossi: "Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa"

Sus primos, Luciano y Lucas Pertossi ya declararon. El primero lo hizo la semana pasada mientras que segundo lo hizo ayer cuando afirmó: "Esa patada no la di. Cuando vi que (Fernando) estaba en el piso, frené", en relación con el brutal ataque que ocurrió la madrugada del 18 de enero de 2020.

La declaración completa de Lucas Pertossi

En su declaración, Lucas Pertossi – primo de Luciano y Ciro Pertossi – hizo un relato detallado de lo que hicieron esa tarde previa al asesinato, similar a la declaración de Máximo Thomsen.

Lucas Pertossi aseguró que "en ningún momento" tuvo "intención de matar a nadie" y que no le pegó a Fernando Báez Sos.

"Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie", dijo el acusado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

Las horas previas al asesinato

“Quiero aclarar el tema de lo que pasó aquel día previo, el día de la playa. Nos levantamos a eso de las 14, 15, con los chicos estábamos durmiendo, había sido una noche larga y dormimos hasta tarde. Nos levantamos, fuimos a la playa, me tocó llevar la heladerita porque soy el más grande. Llevamos alcohol y fuimos, estuvimos tomando, escuchando música, subi historia a las redes sociales", comenzó Lucas Pertossi.

Dijo no acordarse hasta qué hora se quedaron bebiendo en la playa y declaró que “uno de los chicos habia comprado entradas anticipadas para Le Brique porque no habíamos podido entrar” la noche anterior.

“Empezó a oscurecer. Me acuerdo que tiraron fuegos artificiales”, continuó. "Fuimos a la casa a buscar documentos y plata, fuimos a Le Brique a hacer la fila. Los chicos se quedaron preparando la comida, preparamos la ropa, nos bañamos, nos cambiamos y fuimos temprano a la previa a la que nos habían invitado, llevamos más alcohol", dijo haciendo hincapié en esto último, al igual que Thomsen.

Mencionó: “Jugamos a ver quién tomaba mas. Perdí en el juego de cartas y me tocó tomar alcohol. A las 3.30 fuimos al boliche. Tipo 4 nos separamos, algunos entraron, otros me dijeron que no podían entrar".

“Ya dentro del boliche nuestros amigos nos dijeron que vendiéramos las entradas porque estaba lleno. Antes de irnos, quería ir a comer al McDonald's, pero un patovica nos dejo pasar. Cambié la consumición, estaba el show de un cantante, sacamos una foto. Veo que se hace un circulo en medio de la pista y que un patovica saca a un amigo mío del cuello, no entendía por qué”, siguió en relación a Máximo Thomsen.

Dijo haber oído la frase “a este sacalo por la cocina que lo sacamos a palos”, por lo que sacó su celular para filmar.

El momento del asesinato de Fernando según Lucas Pertossi

Lucas Pertossi continuó: “Al salir había un tumulto de gente, veo que a mis compañeros los invitan a cruzar. Voy a la derecha, veo a un amigo en el escalón, nos sentamos, empezamos a charlar, a usar el celular. Grabo, los chicos me dicen ‘croniquita’ e ‘intento de influencer’ porque saco foto de todo”.

Y entonces declaró sobre la pelea: "Escucho gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos. En unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso. Me acerco y le digo ‘¡soltalo!’, le pego dos patadas, me voy para tras, veo que el chico intenta pararse y me voy para la esquina”.

Por sus dichos, se estima que Pertossi se refiere a Tomás D'Alessandro, amigo de Fernando, quien también fue víctima de la golpiza a la salida del boliche.

“Nunca le pegue a Fernando Báez Sosa”, declaró Lucas Pertossi, siendo así el primero entre todos los acusados en nombrar a la víctima.