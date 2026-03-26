Defensa Civil repartió barbijos a vecinos de Francisco Álvarez por el incendio de un depósito de pinturas

La columna de humo, espesa y oscura, podía observarse a más de cinco kilómetros de distancia. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, que incluso solicitaron refuerzos para intentar controlar las llamas.

incendio francisco alvarez

Ante el riesgo de inhalación de sustancias tóxicas, los equipos de emergencia tuvieron que utilizar máscaras de oxígeno, ya que el ambiente se volvió prácticamente irrespirable. En paralelo, personal de Defensa Civil desplegó un operativo para asistir a los vecinos, repartiendo barbijos y coordinando la evacuación de al menos cuatro cuadras a la redonda de la fábrica.

Además, se advirtió sobre la presencia de hollín generado por la combustión de los productos químicos. Las recomendaciones en este tipo de casos incluyen mantenerse a resguardo, usar barbijo, cubrirse boca y nariz, cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos para evitar el ingreso del humo a las viviendas.

incendio fabrica de pinturas

El escenario se tornó complejo con el paso de las horas teniendo en cuenta que no solo se incendiaron las pinturas ya fabricadas sino también una larga lista de materias primas almacenadas en el lugar, que suele ser mucho más reactivas al fuego.

Dentro de los elementos principales que se desprenden durante la quema de estos materiales se encuentran gases de combustión tóxica como el Monóxido de Carbono, Cianuro de Hidrógeno y Dióxido de Nitrógeno, así como también solventes que no llegan a quemarse por completo, sino que se evaporan rápidamente debido al calor, creando una atmósfera potencialmente tóxica.

A su vez, dependiendo de los aditivos y retardantes de llama presentes, pueden liberarse Cloruro de Hidrógeno y Dióxido de Azufre, este último proveniente de algunos pigmentos y procesos de estabilización.

En casos como estos, las partículas de hollín son las encargadas de transportar todos estos metales y ácidos mencionados directamente hacia el sistema respiratorio de quienes se encuentren cerca del incendio.