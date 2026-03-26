Defensa Civil repartió barbijos a vecinos de Francisco Álvarez por el incendio de un depósito de pinturas
La intensa columna de humo negro se veía a kilómetros de distancia y causó preocupación entre los vecinos de la zona.
Un incendio de grandes proporciones se desató en una fábrica de pinturas situada en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El siniestro provocó una gigantesca nube de humo negro que rápidamente tomó dimensiones alarmantes debido a la presencia de materiales altamente inflamables y potencialmente tóxicos para la salud. Hay al menos cien evacuados.
El fuego comenzó alrededor de las 9 de este jueves en el polo industrial Fademac, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Chilecito. Hasta el momento se informó la evacuación de todos los trabajadores del predio, así como también de los vecinos de la zona tras confirmarse que el humo del incendio era sumamente tóxico.
“Es un humo muy toxico”, confirmó personal de Defensa Civil al cronista de C5N que trabajaba en el lugar del hecho. En las imágenes podían observarse las “lenguas de fuego” del incendio y escucharse estallidos constantes provenientes de los materiales del interior de la fábrica.
El siniestro se originó principalmente en un depósito vinculado a la fabricación de pinturas, donde se almacenaban solventes, resinas, pigmentos y aditivos. Estos componentes, al entrar en combustión, liberan gases sumamente tóxicos que pueden provocar diversas afecciones, especialmente en las vías respiratorias. Como consecuencia, una densa nube de humo negro comenzó a expandirse por la zona, generando preocupación entre los vecinos y obligando a activar un amplio operativo de emergencia.
Personal de Defensa Civil informó: “Hay peligro de explosión. Hay una red de gas con tubos que pueden explotar, corren peligro. El perímetro de evacuación es de aproximadamente 400 metros a la redonda, pero hay gente que no quiere salir de sus hogares”.
La columna de humo, espesa y oscura, podía observarse a más de cinco kilómetros de distancia. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, que incluso solicitaron refuerzos para intentar controlar las llamas.
Ante el riesgo de inhalación de sustancias tóxicas, los equipos de emergencia tuvieron que utilizar máscaras de oxígeno, ya que el ambiente se volvió prácticamente irrespirable. En paralelo, personal de Defensa Civil desplegó un operativo para asistir a los vecinos, repartiendo barbijos y coordinando la evacuación de al menos cuatro cuadras a la redonda de la fábrica.
Además, se advirtió sobre la presencia de hollín generado por la combustión de los productos químicos. Las recomendaciones en este tipo de casos incluyen mantenerse a resguardo, usar barbijo, cubrirse boca y nariz, cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos para evitar el ingreso del humo a las viviendas.
El escenario se tornó complejo con el paso de las horas teniendo en cuenta que no solo se incendiaron las pinturas ya fabricadas sino también una larga lista de materias primas almacenadas en el lugar, que suele ser mucho más reactivas al fuego.
Dentro de los elementos principales que se desprenden durante la quema de estos materiales se encuentran gases de combustión tóxica como el Monóxido de Carbono, Cianuro de Hidrógeno y Dióxido de Nitrógeno, así como también solventes que no llegan a quemarse por completo, sino que se evaporan rápidamente debido al calor, creando una atmósfera potencialmente tóxica.
A su vez, dependiendo de los aditivos y retardantes de llama presentes, pueden liberarse Cloruro de Hidrógeno y Dióxido de Azufre, este último proveniente de algunos pigmentos y procesos de estabilización.
En casos como estos, las partículas de hollín son las encargadas de transportar todos estos metales y ácidos mencionados directamente hacia el sistema respiratorio de quienes se encuentren cerca del incendio.
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