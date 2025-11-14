Quién es el acusado de clavarle una llave en la cabeza a un jugador del Ascenso

Según relataron testigos, la hija de Smith fue agredida. El exfutbolista, además, habría estado defendiendo a un amigo cuando recibió el brutal ataque.

En ese contexto, Smith intervino para defender a su hija y también habría intentado proteger a un amigo cuando fue atacado de manera brutal.

Las imágenes posteriores al enfrentamiento impactaron a toda la comunidad deportiva: se ve a Smith tendido en el suelo, asistido por una mujer mientras una llave permanece clavada en su cráneo. De fondo, se escuchan gritos, llanto y desesperación de las chicas que minutos antes estaban concentradas en el partido.

Una de las presentes, Romina, relató a TN que incluso después de la llegada de la Policía, Álvarez no dejó la escena. Según su testimonio,el acusado estaba obsesionado con recuperar la llave de su vehículo, sin prestar atención a la gravedad de la situación. “Era lo único que quería”, afirmó.