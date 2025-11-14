Quién es el acusado de clavarle una llave en la cabeza a un jugador del Ascenso
El agresor quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio luego de un violento enfrentamiento que se desató tras un partido de fútbol femenino.
Lo que comenzó como un encuentro de fútbol femenino Sub 16 entre Estrella de Plátanos y Colegiales terminó en una batalla campal entre familiares, que derivó en un hecho de extrema violencia: un hombre recibió una llave incrustada en el cráneo. Por el ataque quedó detenido Gastón Omar Álvarez, quien este viernes será trasladado para dar su declaración ante la justicia.
El hecho ocurrió el miércoles pasado en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE). La víctima es Jonathan José Smith, un exfutbolista de 35 años, que había asistido al club para acompañar a su hija y terminó gravemente herido tras intervenir en una discusión entre padres, desencadenada luego de un cruce entre jugadoras menores.
Según informaron medios locales, el acusado, apodado como “Taty”, tiene trayectoria en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui, ya que sus hijos formaron parte de distintos clubes. Incluso, no sería la primera vez que participa en un hecho de violencia.
Quién es Gastón Omar Álvarez, el acusado por tentativa de homicidio
Álvarez, conocido en el ambiente del fútbol infantil de Berazategui como “Taty”, tiene 40 años y trayectoria en las divisiones juveniles de la zona, donde sus hijos formaron parte de distintos clubes. Según informaron medios locales, no sería la primera vez que aparece involucrado en episodios violentos vinculados al deporte barrial.
De acuerdo con lo que muestra en sus redes sociales, vive en la localidad bonaerense de Plátanos y se dedica a la venta de productos de almacén. Tras el episodio del miércoles, quedó imputado por tentativa de homicidio y detenido por orden de la UFI N°3, que además dispuso el secuestro de su vehículo.
Según relataron testigos, la hija de Smith fue agredida. El exfutbolista, además, habría estado defendiendo a un amigo cuando recibió el brutal ataque.
En ese contexto, Smith intervino para defender a su hija y también habría intentado proteger a un amigo cuando fue atacado de manera brutal.
Las imágenes posteriores al enfrentamiento impactaron a toda la comunidad deportiva: se ve a Smith tendido en el suelo, asistido por una mujer mientras una llave permanece clavada en su cráneo. De fondo, se escuchan gritos, llanto y desesperación de las chicas que minutos antes estaban concentradas en el partido.
Una de las presentes, Romina, relató a TN que incluso después de la llegada de la Policía, Álvarez no dejó la escena. Según su testimonio,el acusado estaba obsesionado con recuperar la llave de su vehículo, sin prestar atención a la gravedad de la situación. “Era lo único que quería”, afirmó.
