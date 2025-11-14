Padres de alumnos atacaron a una directora de escuela en City Bell y la mandaron a una guardia
El incidente pcurrió en la Escuela Primaria N° 80 de City Bell y la Policía tomó intervención.
La violencia escolar en las escuelas de La Plata se agrava cada vez más. A las habituales peleas entre estudiantes se suman ahora los docentes y directivos, quienes parecen ser el nuevo blanco de las agresiones, no solo por parte de los alumnos, sino también de sus padres.
Esta vez, las denuncias emergen desde la Escuela Primaria Nº80 del barrio Savoia, en City Bell, donde un grupo de alumnos de sexto grado, junto a sus padres, atacaron a educadores y autoridades de ese establecimiento, situado en 7 bis entre 474 y 475.
El disturbio comenzó el miércoles por la mañana dentro de la escuela en medio de un recreo. Allí, se tomaron a golpes de puño dos alumnos y una alumna. Tuvo que intervenir hasta personal auxiliar del colegio para separarlos.
"Era casi imposible interceder por la violencia con que se agarraron. Junto con otros maestros y auxiliares intentamos calmarlos pero terminamos recibiendo algunos golpes también", según un testimonio que publicó el diario El Día.
Las autoridades del colegio decidieron llamar a los padres de los alumnos implicados para explicar lo que había pasado y para que vengan a retirarlos. Pero, todo se desmadró. Los chicos continuaban alterados y los padres se sumaron a ese nerviosismo general.
Esa decisión provocó un efecto contrario al esperado: padres y alumnos terminaron enredados en agresiones con los maestros y directivos, de acuerdo con algunos relatos que trascendieron este jueves.
"Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, ya que le impactaron justo en una várice". Por este motivo, quien comanda el equipo directivo debió recibir más tarde asistencia médica en la guardia porque "le provocaron una herida en una zona delicada de la pierna".
No hicieron denuncia ante la Justicia. Sólo informaron las lesiones "leves" a la ART para eventuales pedidos de licencias. Las autoridades escolares pidieron presencia policial en la sede del centro educativo y confirmaron que este jueves no hubo clases en el turno mañana.
Por su parte, la dirección General de Escuelas también dispuso una actuación a partir de la repercusión del caso. La versión que dieron desde el organismo oficial difiere en varios puntos. "Constatamos que no hubo docentes agredidas físicamente por familiares o integrantes de la comunidad educativa", informaron.
"Se encuentran en buen estado de salud y no fue necesaria la atención hospitalaria. La directora permanece a cargo de la institución desde el momento del hecho", añadieron.
