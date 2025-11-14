Padres de alumnos atacaron a una directora de escuela en City Bell y la mandaron a una guardia

Esa decisión provocó un efecto contrario al esperado: padres y alumnos terminaron enredados en agresiones con los maestros y directivos, de acuerdo con algunos relatos que trascendieron este jueves.

"Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, ya que le impactaron justo en una várice". Por este motivo, quien comanda el equipo directivo debió recibir más tarde asistencia médica en la guardia porque "le provocaron una herida en una zona delicada de la pierna".

No hicieron denuncia ante la Justicia. Sólo informaron las lesiones "leves" a la ART para eventuales pedidos de licencias. Las autoridades escolares pidieron presencia policial en la sede del centro educativo y confirmaron que este jueves no hubo clases en el turno mañana.

Por su parte, la dirección General de Escuelas también dispuso una actuación a partir de la repercusión del caso. La versión que dieron desde el organismo oficial difiere en varios puntos. "Constatamos que no hubo docentes agredidas físicamente por familiares o integrantes de la comunidad educativa", informaron.

"Se encuentran en buen estado de salud y no fue necesaria la atención hospitalaria. La directora permanece a cargo de la institución desde el momento del hecho", añadieron.