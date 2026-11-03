Cristina Fernández Cubas fue galardonada con el Premio Cervantes 2026
La narradora catalana es una de las grandes cultoras contemporáneas del cuento fantástico.
La narradora catalana Cristina Fernández Cubas fue galardonada con el Premio Cervantes 2026, dotado de 125.000 euros y el más importante de las letras hispanoamericanas, que con anterioridad obtuvieron autores argentinos como Jorge Luis Borges (1979), Ernesto Sábato (1984), Adolfo Bioy Casares (1990) y Juan Gelman (2007).
Considerada una de las grandes renovadoras del cuento, la escritora nacida en Barcelona en 1945 también publicó novelas, obras de teatro, biografías y memorias, y es una de las grandes cultoras contemporáneas de la narrativa fantástica en lengua española.
El fallo fue anunciado este martes por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, tras la deliberación del jurado presidido por el escritor mexicano Gonzalo Celorio (Premio Cervantes 2025) e integrado por personalidades de las academias de la Lengua, universidades, asociaciones de críticos y periodistas y el Instituto Cervantes, entre otros.
En su resolución, el jurado destacó “la originalidad, la excelencia y la coherencia” de una trayectoria literaria que contribuyó a transformar la literatura fantástica en español y a reivindicar el relato breve como una forma artística de máxima exigencia y profundidad.
El jurado subrayó asimismo la precisión técnica de sus relatos, caracterizados por un riguroso manejo del punto de vista, el valor expresivo del silencio y la capacidad de generar incertidumbre en el lector.
Según la argumentación oficial, sus historias cuestionan las nociones convencionales de identidad, conocimiento y realidad, manteniendo siempre una ambigüedad que constituye una de las marcas distintivas de su escritura.
La ceremonia de entrega del galardón a la séptima mujer en obtenerlo se celebrará, como es tradición, el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, coincidiendo con el Día Internacional del Libro.
Quién es Cristina Fernández Cubas
Cristina Fernández Cubas desarrolló una obra singular que la convirtió en una autora de referencia para varias generaciones de escritores. Su literatura se distingue por la presencia de atmósferas inquietantes, la irrupción de lo extraño en la vida cotidiana y una permanente exploración de los límites entre realidad e imaginación.
Desde la publicación de Mi hermana Elba en 1980, la autora fue consolidando una carrera marcada por la excelencia narrativa. Entre sus libros más destacados figuran Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Parientes pobres del diablo y La habitación de Nona, volumen que le valió el Premio Nacional de Narrativa.
La concesión del Cervantes a esta escritora catalana representa también un reconocimiento al género del cuento, cultivado por autores que influenciaron en su obra, como Edgar Allan Poe, Antón Chéjov, Franz Kafka y Borges, grandes referencias universales que nutren la tradición del cuento fantástico.
De hecho, en sus reflexiones y textos Fernández Cubas suele aludir siempre al juego de los espejos, a los laberintos y a la percepción de la realidad, explorando cómo los reflejos alteran la noción del tiempo y del espacio; temas borgeanos por excelencia.
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