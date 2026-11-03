Cristina Fernández Cubas fue galardonada con el Premio Cervantes 2026

Cristina Fernández Cubas.

Según la argumentación oficial, sus historias cuestionan las nociones convencionales de identidad, conocimiento y realidad, manteniendo siempre una ambigüedad que constituye una de las marcas distintivas de su escritura.

La ceremonia de entrega del galardón a la séptima mujer en obtenerlo se celebrará, como es tradición, el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, coincidiendo con el Día Internacional del Libro.

Quién es Cristina Fernández Cubas

Cristina Fernández Cubas desarrolló una obra singular que la convirtió en una autora de referencia para varias generaciones de escritores. Su literatura se distingue por la presencia de atmósferas inquietantes, la irrupción de lo extraño en la vida cotidiana y una permanente exploración de los límites entre realidad e imaginación.

Desde la publicación de Mi hermana Elba en 1980, la autora fue consolidando una carrera marcada por la excelencia narrativa. Entre sus libros más destacados figuran Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Parientes pobres del diablo y La habitación de Nona, volumen que le valió el Premio Nacional de Narrativa.

La concesión del Cervantes a esta escritora catalana representa también un reconocimiento al género del cuento, cultivado por autores que influenciaron en su obra, como Edgar Allan Poe, Antón Chéjov, Franz Kafka y Borges, grandes referencias universales que nutren la tradición del cuento fantástico.

De hecho, en sus reflexiones y textos Fernández Cubas suele aludir siempre al juego de los espejos, a los laberintos y a la percepción de la realidad, explorando cómo los reflejos alteran la noción del tiempo y del espacio; temas borgeanos por excelencia.