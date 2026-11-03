Javier Milei viajará a España para la XXX Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox
El mandatario tendrá un saludo protocolar con Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno español, pero su reunión bilateral será con Santiago Abascal.
Puede que la semana que viene se convierta en el anfitrión del papa León XIV pero antes Javier Milei viajará a España para la XXX Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en Madrid entre el 4 y 5 de noviembre. En medio de esa agenda, el mandatario mantendrá una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal.
Milei partirá este martes a las 23 (hora argentina) con destino a España y participará del evento a pesar de que hace sólo 10 días agravió nuevamente al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, tratándolo de "dictador".
El equipo de Javier Milei pidió una audiencia con el rey Felipe VI en vez de una reunión bilateral con Pedro Sánchez, pero el Palacio de la Zarzuela aún no contestó. En cambio, el mandatario argentino ya prepara su encuentro con alguien a quien sí identifica como "amigo", el líder de Vox Santiago Abascal.
Se espera que la comitiva argentina haga una escala en Las Palmas de Gran Canaria -donde la recibirá el cónsul Luis María Sobrón- para arribar a Madrid cerca de las 13 del miércoles.
Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18.30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido de ultraderecha, consolidando su vínculo con el espacio opositor español.
Éste es un momento complejo para llegar a hacer sociales en el escenario de la política española dado que el próximo 29 de noviembre habrá elecciones para renovar el Poder Ejecutivo y las alianzas serán claves para lograr buenos resultados.
En ese sentido, la asociación o el distanciamiento de los actores políticos locales y extranjeros puede ser la clave para ganar el apoyo de las 38.728.356 personas que están habilitadas para votar.
Mientras tanto, Javier Milei tiene planeado participar este jueves de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.
Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes seguir viaje a Buenos Aires, donde llegará el viernes 6 a las 7.30, con o sin los recuerdos de Abasacal.
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