Javier Milei viajará a España para la XXX Cumbre Iberoamericana y se reunirá con el líder de Vox

Éste es un momento complejo para llegar a hacer sociales en el escenario de la política española dado que el próximo 29 de noviembre habrá elecciones para renovar el Poder Ejecutivo y las alianzas serán claves para lograr buenos resultados.

En ese sentido, la asociación o el distanciamiento de los actores políticos locales y extranjeros puede ser la clave para ganar el apoyo de las 38.728.356 personas que están habilitadas para votar.

Mientras tanto, Javier Milei tiene planeado participar este jueves de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes seguir viaje a Buenos Aires, donde llegará el viernes 6 a las 7.30, con o sin los recuerdos de Abasacal.