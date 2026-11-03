Nico Paz despidió a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife fallecido tras chocar con un arquero
El jugador de la Selección, formado en el club canario, expresó su dolor por la muerte del delantero de 30 años tras el golpe con el arquero del Andorra.
El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. Uno de los mensajes más sentidos llegó de Nico Paz, hoy en el Como y en la Selección argentina, que surgió del club canario. “No me lo puedo creer”, escribió en sus redes, y acompañó con fuerza a la familia y los amigos del futbolista.
De Miguel, de 30 años, murió este martes por la mañana tras sufrir un grave accidente en pleno partido ante el RC Andorra, por la segunda división de España. Había quedado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos después de un paro cardiorrespiratorio, pero no logró recuperarse.
Según el relato, el delantero fue a disputar una pelota aérea y chocó con el arquero Jesús Owono, que había salido a cortar el balón. Quedó inconsciente sobre el césped, los jugadores de ambos equipos pidieron asistencia urgente y el personal médico logró estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El árbitro Pérez Hernández suspendió el partido y los hinchas despidieron al jugador con un aplauso.
Nico Paz despidió a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife fallecido tras un choque
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El propio Tenerife confirmó la noticia a través de sus redes, con un comunicado en el que dijo que no podía creer lo ocurrido. La familia de De Miguel agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto por su privacidad en este momento tan difícil.
El vínculo de Nico Paz con el Tenerife
Paz nació en Santa Cruz de Tenerife y empezó su carrera en el Atlético San Juan, del barrio de María Jiménez. Después pasó al CD Tenerife, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, antes de ser fichado por la cantera del Real Madrid. Hoy integra la lista de Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
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