Nico Paz despidió a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife fallecido tras chocar con un arquero

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. Uno de los mensajes más sentidos llegó de Nico Paz, hoy en el Como y en la Selección argentina, que surgió del club canario. “No me lo puedo creer”, escribió en sus redes, y acompañó con fuerza a la familia y los amigos del futbolista.