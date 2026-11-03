Renunció el ministro de Transporte de España tras el brutal choque de trenes en Toledo.

Al reconstruir los momentos previos al impacto, Puente detalló fallas operativas clave. Según su testimonio, el centro de control de Adif —el organismo público a cargo de la red ferroviaria— autorizó desde la estación de Atocha que el tren AVE retomara su marcha a velocidad normal.

Dicha orden se emitió a pesar de que se encontraba fuera de servicio el sistema LZB —mecanismo de seguridad encargado de regular la velocidad de las formaciones— y de que sobre la misma vía se hallaba detenido un tren perteneciente a la empresa Iryo.

Fuerte cruce y reproches en el recinto

La presentación parlamentaria se desarrolló en un clima de extrema tensión, con duros cuestionamientos de la oposición e incluso reclamos de dimisión previa por parte de distintos bloques. Desde el Partido Popular, la portavoz Ester Muñoz le recriminó al funcionario que su responsabilidad “no es explicar accidentes mortales”, sino evitarlos.

Por su parte, la diputada de Vox, Pepa Millán, arremetió con dureza al preguntarle si “puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas”, en referencia a la suma de víctimas fatales registradas en los dos siniestros ocurridos durante el último año.

Las repercusiones también alcanzaron a los aliados del oficialismo. La coalición Sumar, socia del PSOE en el Gobierno, solicitó su alejamiento del cargo aclarando que no le atribuía la culpabilidad directa del hecho. En tanto, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, evitó pedir la dimisión, pero apuntó a las fallas estructurales del servicio, señalando que un error humano en este contexto “refleja un sistema de seguridad fallido”.