Los violentos audios de Revolución Federal: "¿Cómo no lo mataste a Máximo Kirchner?"

Jonathan Morel y Franco Castelli son los protagonistas de los audios, según informaron en C5N.

En otro de los mensajes se refirieron al diputado nacional del Frente de Todos e hijo de Cristina Kirchner. "¿Pasás todavía por al casa de Máximo, no? Si porque sos de Santa Cruz... ¿cómo no lo mataste, boludo?", dijo uno de los integrantes de la agrupación.

Por último, en otro audio, reconocían que podían cruzarse "con otro personaje" y apuntaron contra la ex mandataria. "Yo hoy veía cómo saludaba a La Cámpora y la militancia. Decí que ya me conocen, porque sino sabés cómo me infiltro y espero a que baje. Si no me conocieran, voy, canto la marcha peronista, y en cuanto puedo, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", sentenció.

audios revolución federal

Los audios surgen en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner y mientras las autoridades buscan determinar si la agrupación Revolución Federal estuvo involucrada y vinculada con la denominada "Banda de los Copitos".

La justicia investiga a Leo Sosa, Gastón Guerra y Jonathan Morel, integrantes de Revolución Federal, una agrupación nacida hace muy poco tiempo y que se caracteriza por escrachar a diferentes figuras vinculadas con el oficialismo.

Las últimas intervenciones de Revolución Federal

Aparecieron por primera vez el 10 de mayo en redes sociales.

El 9 de junio publicaron una frase que fue la primera punta de esta investigación: "Todavía no encontramos al héroe que se anime a meterle un corcho a los parásitos".

El 4 de julio realizaron un escrache violento frente a la Quinta de Olivos e impidieron la realización de una conferencia de prensa que iban a dar la portavoz Gabriela Cerruti y el jefe de Gabinete Juan Manzur con motivo de la asunción de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía.

y el jefe de Gabinete con motivo de la asunción de al frente del ministerio de Economía. El 9 de julio, durante una protesta en el marco del Día de la Independencia, colocaron la guillotina en la Plaza de Mayo con la leyenda: "Todos presos, muertos o exiliados".

El 22 de julio participaron de un escrache violento al edificio del Instituto Patria.

El 27 de julio convocaron a una manifestación para el 8 de agosto con un mensaje muy violento: "Si tenés miedo no vengas, esta no será una marcha pacífica".

El 8 de agosto, día en que asumió Sergio Massa al frente de la cartera económica, realizaron un escrache en la puerta de la Casa de Gobierno, golpearon el auto del ministro y agredieron al periodista de C5N Lautaro Maislin.

al frente de la cartera económica, realizaron un escrache en la puerta de la Casa de Gobierno, golpearon el auto del ministro y agredieron al periodista de C5N Lautaro Maislin. El 12 de agosto escracharon nuevamente el Ministerio de Economía y la consigna en redes sociales fue: "Es hora de que sientan la persecución y afronten las consecuencias".

El 14 de agosto, Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel fueron entrevistados por un móvil de Crónica TV. Ese mismo día, las redes sociales de Revolución Federal publicaron un fragmento de la entrevista con el texto: "Brillante exposición de una laburante que se planta frente a una planera".

y fueron entrevistados por un móvil de Crónica TV. Ese mismo día, las redes sociales de Revolución Federal publicaron un fragmento de la entrevista con el texto: "Brillante exposición de una laburante que se planta frente a una planera". El 18 de agosto se llevó a cabo la marcha de las antorchas, con muy poca gente, en la que estuvo presente Brenda Uliarte.

El 28 de agosto, Leo Sosa y Gastón Guerra se infiltraron en las manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay y publicaron una foto que parece haber sido tomada desde el departamento de la vecina de la vicepresidenta, Ximena De Tezanos Pinto. "Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la Nación Argentina", publicó Guerra en redes sociales.