Cristina Kirchner volvió a saludar desde el balcón en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos
Cristina, que cumple con su condena por la causa Vialidad bajo prisión domiciliaria, salió a saludar a militantes que se acercaron a verla.
En el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos -tras el femicidio de Agostina Vega-, Cristina Kirchner volvió a salir al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple con su condena por la causa Vialidad bajo el régimen de prisión domiciliaria. Cientos de militantes se acercaron a ver a la expresidenta y ella respondió.
Con una gran sonrisa y sus brazos saludando a su gente, la exmandataria se mostró agradecida por la cercanía de la gente y volvió a decir "presente" en la causa que moviliza a todas las mujeres y a aquellos hombres que son conscientes de la violencia machista que persiste en el país y el mundo.
El apoyo de los famosos a Ni Una Menos: las reflexiones de Lali Espósito y Mario Pergolini
En una nueva conmemoración de Ni Una Menos, referentes de la cultura, la televisión, la música y los medios utilizaron sus plataformas para manifestarse contra la violencia de género. La jornada estuvo atravesada por un dato alarmante: una mujer es asesinada por femicidio cada 30 horas.
En ese contexto, figuras como Lali Espósito y Mario Pergolini compartieron mensajes, reflexiones y llamados a la acción.
A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una placa negra con la frase “Ni una menos”. Por su parte, Dolores Fonzi difundió una publicación de Actrices Argentinas que recordó tres casos recientes de femicidio y expresó: “Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país”.
El análisis de Mario Pergolini sobre los femicidios y Ni Una Menos
En televisión, Mario Pergolini abordó el tema durante una emisión de “Otro día perdido”. Para explicar las distintas formas de violencia machista, utilizó una representación visual de un iceberg y remarcó: “Lo que uno ve es la punta del iceberg, por encima de la superficie”.
En la parte visible ubicó los femicidios, las agresiones físicas y las violaciones. Más abajo aparecían conductas como “amenazar, insultar, humillar, desvalorizar, chantaje emocional e ignorar”. En la zona menos visible figuraban conceptos como “humor sexista, publicidad sexista, invisibilizar, lenguaje sexista y micromachismos”.
Durante su reflexión, el conductor señaló: “Ante lo ocurrido con Agostina Vega, los varones debemos replantearnos un poco la forma en que fuimos educados y cómo nos comportamos, incluso, en los monstruos en que nos convertimos muchas veces. Indudablemente no se detiene y en Argentina hubo 100 femicidios en lo que va del año”.
“Admito que muchas veces me es muy difícil y debemos entender que mañana es un día para replantearnos que no es normal que un país tenga 100 muertes sólo por el hecho de ser mujer”, agregó.
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