Cristina Kirchner volvió a saludar desde el balcón en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una placa negra con la frase “Ni una menos”. Por su parte, Dolores Fonzi difundió una publicación de Actrices Argentinas que recordó tres casos recientes de femicidio y expresó: “Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país”.

Lali - Ni una Menos

El análisis de Mario Pergolini sobre los femicidios y Ni Una Menos

En televisión, Mario Pergolini abordó el tema durante una emisión de “Otro día perdido”. Para explicar las distintas formas de violencia machista, utilizó una representación visual de un iceberg y remarcó: “Lo que uno ve es la punta del iceberg, por encima de la superficie”.

En la parte visible ubicó los femicidios, las agresiones físicas y las violaciones. Más abajo aparecían conductas como “amenazar, insultar, humillar, desvalorizar, chantaje emocional e ignorar”. En la zona menos visible figuraban conceptos como “humor sexista, publicidad sexista, invisibilizar, lenguaje sexista y micromachismos”.

Durante su reflexión, el conductor señaló: “Ante lo ocurrido con Agostina Vega, los varones debemos replantearnos un poco la forma en que fuimos educados y cómo nos comportamos, incluso, en los monstruos en que nos convertimos muchas veces. Indudablemente no se detiene y en Argentina hubo 100 femicidios en lo que va del año”.

“Admito que muchas veces me es muy difícil y debemos entender que mañana es un día para replantearnos que no es normal que un país tenga 100 muertes sólo por el hecho de ser mujer”, agregó.

Embed - Pergolini se puso serio sobre violencia de género: "Replantearnos los varones cómo fuimos educados"